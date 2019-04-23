Birgül Erken 3. kez Overall Winner Women Kupası'nı kazandı

Çanakkaleli milli serbest dalıcı Birgül Erken, 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Derneği Kulübü adına katıldığı, Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Sofya Freediving Cup 2019'da Dinamik Apnea kategorisinde altın madalya kazanarak tüm yarışmalardan aldığı kombine puanlarla üçüncü defa özel kadınlar kupasının sahibi oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın Bankya bölgesinde 20-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Sofya Freediving Cup 2019'a 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Derneği Kulübü adına yarışan milli sporcu Birgül Erken damgasını vurdu. Geçtiğimiz yıl Guinness Dünya Rekoru kırarak adını tarihe yazdıran Erken, geçtiğimiz hafta sonu Sofya'daki yarışmada üçüncü kez şampiyon olup bir kez daha "Overall Winner Women" Kadınlar kupasını kazanarak bayrağımızı Balkanlar'da dalgalandırdı.

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan milli sporcu Birgül Erken, geçtiğimiz hafta Çanakkale 'de düzenlenen Türkiye Serbest Dalış Sampiyonası'nda da 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Derneği Kulübü adına yarışarak 4 altın, 1 bronz madalya kazanmıştı.

"Bu defa zor bir yarışma oldu"

Tüm branşların kombine puanları toplamı ile özel bir kupanın verildiği yarışmada tatlı bir çekişme yaşadıklarını söyleyen Erken, dünyanın her yerinden sporcuların katılım gösterdiğini belirtti. Erken, "Heyecanlı bir ortam ve en güzel yanı hem kendini dünya ölçeğinde mihenge vuruyor hem de çok değerli tecrübeler ediniyoruz. Dolayısıyla yarışmalar boyunca birbirimizi göz ucu ile kontrol ederek hedef derecelerimizi rakiplerimizin durumuna göre ayarlıyoruz. Bu arada benim hedefim büyük ödül olduğu için risk almadan akıllı bir strateji geliştirmeye çalıştım. Bu sporda hem bedenen hem de ruhen dinlenik olmak çok önemli. Daha geçtiğimiz hafta 11-14 Nisan tarihleri arasında Türkiye Şampiyonası'nda yarışıp 5 madalya aldığım yorucu bir temponun ardından kendinim en iyi şekilde dinlendirmek, yol yorgunluğunu da atıp yarışmalara hazır hale gelebilmek kolay olmadı. Yine de vazgeçmedim" dedi.

Sosyal medyadan bayrak buldu

Seremoni için Türk bayrağını yanında kendisinin götürdüğünü dile getiren Erken, "Bayrağımızı tüm bayrakların arasına eklediler. Yarışma kürsüsüne çıkarken bir Türk bayrağına daha ihtiyacım olacaktı. Bu bayrak yanımda değildi. Unuttuğum zaman zorluklara birlik bilinci ile sosyal medyadan çözüm ararım. Yine öyle yaptım ve sosyal medyaya yazdım. Sofya'da yaşayan Türk dostlar yardıma koştu. Türk Bayrağı hazır edildi. Böylece bir müsabakayı daha geride bırakırken olumlu duygularla Sofya'dan ayrıldım" diye konuştu.