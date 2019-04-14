Birgül Erken, su altında madalyaları topladı

Rekortmen milli sporcusu Birgül Erken, 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Spor Kulübü Derneği adına yarıştığı Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya birden kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Birgül Erken, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya birden alarak Türkiye Şampiyonu oldu. Erken, 3 altın madalyanın yanına bir de bronz madalya eklemekten geri kalmadı.

Birgül Erken, Canakkale'de 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen Serbest Dalış Dinamik- Statik-Hız Apnea Türkiye Şampiyonası'nda tüm sporcular arasında bireysel olarak en çok madalyayı kazanan sporcu oldu.

İlk günün sonunda ilk altın madalyasını elde eden Erken; ikinci gün bir altın daha kazandı. Yarışmanın üçüncü gününde bir altın bir bir bronz madalya alarak zorlu bir maratonu başarıyla tamamlayan erken 14 Nisan pazar günü en son 4. altın madalyasını da mono palet dinamik apnea branşından kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonası sonuçlarına göre milli takıma seçilen sporcular 17-20 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda yarışacaklar.