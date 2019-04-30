Birinci Hazar Ekonomik Forumu lansmanı İstanbul'da düzenlendi

İSTANBUL (İHA) – Birinci Hazar Ekonomik Forumu 12 Ağustos tarihinde Türkmenistan'da geniş çaplı işbirlikleri sağlanması amacıyla düzenlenecek.

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankulu Amanlyev, İstanbul Başkonsolosu Murad Sayyitmamedov, TOBB Başkan Özel Müşaviri Bahri Can Çalıcıoğlu ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Adem Kula katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

12 Ağustos 2019 tarihinde Avaza Milli Turizm Bölgesinde yapılacak 1. Hazar Ekonomik Forumu'na Türkmenistan Devlet Başkanı ve bölge ülke liderleri ile Türkmenistan'ın tatil ve turizm merkezi olan Avaza'da bölge ülkelerinden (Azerbaycan, Kazakistan, Rusya ve İran) üst düzey işadamları katılması bekleniyor.

Uluslararası toplantılar, Hazar İnovasyon Teknolojileri Fuarı ve sözleşmelerin imzalanması şeklinde üç farklı düzeyde düzenlenecek forumda Hazar'a kıyısı olan ülkeler arasında her alanda iş birlikleri, anlaşmalar ve fikir alışverişleri sağlanacak.

Forumun lansman toplantısında konuşan Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankulu Amanlyev, düzenlenmesi öngörülen foruma Türkmenistan'da çok büyük önem verildiğinin altını çizerek, “Hazar Ekonomi Forumunun hazırlıkları geçen yıldan itibaren başladı. Bu forum için özel bir logo hazırlandı. Logo forumun ruhuna uygun şekilde dizayn edildi. Forum 12 Ağustos 2019 Türkmenistan'ın Hazar kıyısındaki milli turizm sahasına kıyısı olan 5 ülkenin katılımıyla yapılacak. Bunlar; Azerbaycan, Kazakistan Rusya Türkmenistan, İran. Birinci Hazar Ekonomi Forumu çerçevesinde sürdürülen hazırlıklar belirnen amaçlara uygun olarak programın gündemi, katılımcı ülkelerin ilişkilerinin ileriki yönlerinin önemli konularından oluşturulacaktır” dedi.

Forumda Hazar kıyı ülkelerinin hükümetleri arasında ticari-iktisadi ve ulaşım alanında işbirlikleri hakkında pratik anlamda fikir alışverişleri sağlanacağını aktaran Amanlyev, “Forum kapsamında devlet kurumlarından, çalışma gruplarından ve çeşitli şirketlerden temsilcilerin verimli görüşme ve diyaloglar gerçekleştirilmesi için tüm imkanlar sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

İstanbul Başkonsolosu Murad Sayyitmamedov, söz konusu forumun Hazar bölgesi ve çevre bölgelerde iktisadi gelişimi ve yatırımları artıcı nitelikte olduğunu kaydetti.

Hazar Denizi'nin hukuk statüsünün Türk iş adamları açısından önem arz ettiğini kaydeden Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Adem Kula, “Türk ihracatçılarının Orta Asya'ya ve uzak Asya'ya açılmalarından Hazar Denizi'nin trolü çok büyüktür. Hazar Denizi'nin aktif olarak kullanılması ihracatçılarımıza ve lojistik şirketlerimize zaman kazandırıyor ve fiyatları düşürüyor” şeklinde görüş bildirdi.