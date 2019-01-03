İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Birkan Batuk, Pınar Karşıyaka'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes’te forma giyen milli basketbolcu Birkan Batuk’u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'te forma giyen milli basketbolcu Birkan Batuk'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.


Son olarak Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Birkan Batuk, Pınar Karşıyaka'ya transfer oldu. Pınar Karşıyaka, daha önce 2009 - 2012 yılları arasında da kırmızı-yeşilli formayı giyen Birkan Batuk'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.