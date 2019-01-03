Birkan Batuk, Pınar Karşıyaka'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'te forma giyen milli basketbolcu Birkan Batuk'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Son olarak Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Birkan Batuk, Pınar Karşıyaka'ya transfer oldu. Pınar Karşıyaka, daha önce 2009 - 2012 yılları arasında da kırmızı-yeşilli formayı giyen Birkan Batuk'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.