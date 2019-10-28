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Birleşmiş Milletler Günü Suzan Kardeş ile kutlandı

Suzan Kardeş Birleşmiş Milletler Günü’nü kutladı.

Suzan Kardeş Birleşmiş Milletler Günü'nü kutladı.


Sevilen sanatçı Suzan Kardeş, Birleşmiş Milletler Günü'nü Birleşmiş Milletler Türkiye ekibi ile birlikte kutladı. Gerçekleşen etkinlikte Birleşmiş Milletler ekibinden Türk ve yabancı uyruklu çalışanlar kutlamada keyifli anlar yaşadı.


Etkinlikte, Mehmet Işkın Birleşmiş Milletler ekibini temsilen Suzan Kardeş'e çiçek takdim ederek; ‘'Bu özel günde Suzan Kardeş'i en uygun isim olarak düşündük. Bir arada tutan ve birliği en güzel haliyle temsil ettiği için burada bir arada bulunmak istedik. Herkes Suzan'ın konserine gitmeli ve Balkan ezgilerinin rüzgarına kapılmalı'' şeklinde duygularını dile getirdi.


Suzan Kardeş ise ‘'Bugün benim için o kadar değerli ki. Sizlerle bir arada olmak ve böyle güzel birleştirici bir günde sizin gibi değerli insanlarla bir arada olmak benim hayalimdi. Yine bir hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Birleşmiş Milletler ile ortak özelliğimiz sanırım bir arada tutmak ve birliği arttırmak. Biz biriz ve kimse bizi ayıramaz. Kültürel zenginliğimiz ile çok güzeliz'' ifadelerinde bulundu.

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