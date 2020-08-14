“Bişektomi operasyonuna en uygun adaylar, genetik olarak yanakları dolgun kişilerdir”

Dr. Ali Rıza Öreroğlu, bişektomi operasyonu hakkında bilgi verdi.

Bişektomi operasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Ali Rıza Öreroğlu, “Her insanın yanak içlerinde ‘bichat' adı verilen yağ yastıkçıkları bulunmaktadır. Bu yağ yastıkçıkları yüze şeklini veren anatomik yapılardandır. Kişinin genel yüz anatomisi ve orantısına da bağlı olarak, bu yağ yastıkçıklarının Bişektomi operasyonu ile küçültülmeleri, kişiye görsel anlamda fayda sağlayabilmektedir. Bişektomi operasyonunda, ağız içinde, her bir yanak için açılan çok küçük birer kesiden bu yağ yastıkçıkları alınıp, küçültülebilir. Lokal anestezi altında, oldukça kısa bir süre içinde, kolayca tamamlanabilen bir operasyondur. Operasyon lokal anestezi altında yapıldığından dolayı, hasta kolayca günlük hayatına dönebilir” dedi.

Hangi hastalar için uygun?

“Bişektomi operasyonu genelde daha genç, 20-35 yaşlarındaki hastalarda daha çarpıcı ve etkileyici sonuçlar vermektedir” diyen, Op. Dr. Öreroğlu “Şişmanlıktan bağımsız olarak, yanak estetiği ve bişektomi için en uygun adaylar, genetik olarak yanakları dolgun kişilerdir. Bu operasyonu planlarken, mutlaka yanaklardaki kemik çıkıntı ve çene dolgunluğu da dikkate alınmalıdır.

Unutmamak gerekir, bişektomi yüz germeye bir alternatif değildir! Ben birçok yüz germe ve yüz estetiği uygulamamda, doğru yüz oranlarına yakalamak amacıyla, bişektomi operasyonunu eklemekteyim” şeklinde konuştu.

Bişektomi iyileşme süreci nedir ve etkisi ne zaman ortaya çıkar?

Operasyon sonrası hissedilen acı veya rahatsızlığın minimal düzeyde olduğunu belirten Op. Dr. Öreroğlu, operasyon sonrasındaki süreci şu şekilde anlattı:

“Yağ yastıkçıklarının çıkarılması için ağız içinde açılan çok küçük kesiler, kendi kendine eriyen dikişlerle kapatılır. Dolayısıyla daha sonra aldırmanız gereken dikişleriniz bulunmaz. Operasyondan sonra, operasyon bölgelerinde ilk iki gün boyunca artarak seyreden bir miktar şişlik olacaktır. Kişiden kişiye göre biraz değişiklik göstermekle beraber, genellikle dışarıdan bakan birinin anlayamayacağı şekilde, ancak operasyonu geçiren kişinin hissedebileceği miktarda olmaktadır. Dolayısıyla, operasyon sonrası şiş görünmek konusunda endişe etmeniz gerekmez. Söylemediğiniz takdirde de başkalarının, bir operasyon geçirdiğinizi anlaması oldukça zor olacaktır.

Operasyondan sonraki gün, okulunuza, işinize, günlük hayatınıza kolaylıkla dönebilirsiniz. İlk günler soğuk kompres uygulaması yapmanız önerilir. Ağız içi hijyenine özen göstermek ve kısa bir süre beslenmenizi değiştirmek dışında da özel bir bakıma ihtiyaç duyulmaz. Dikişleriniz iyileşene kadar her yemekten sonra dişlerinizi fırçalamanız ve ağız gargarası yapmanız önerilir.Bişektomi operasyonu sonrası yanaklardaki etkinin bir kısmı hemen fark edilir. Ancak yanak inceltme etkisinin son hali 6 ay içinde görünecektir.”