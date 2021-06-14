Bisikletsever ünlü isimler Turkcell GranFondo İstanbul'da buluştu

Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen Turkcell GranFondo Serisi'nin başlangıç yarışı olan İstanbul ayağı; iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirdi. Bin amatör bisikletçinin yarışmasını izlemek için Beykoz'a gelen ünlüler arasında Ahu-Süleyman Orakçıoğlu, Gül Gölge, Hande Demir, Emel-Nejdet Ayaydın, Burcu Şendir gibi isimler yer aldı.

Turkcell GranFondo Serisi'nin başlangıç yarışı olan İstanbul ayağı; cemiyet, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Boğaz'ın manzarasında 15 ülkeden bin amatör bisikletçinin mücadele ettiği yarışı, aralarında Ahu-Süleyman Orakçıoğlu, Gül Gölge, Hande Demir, Emel-Nejdet Ayaydın, Burcu Şendir, Melda Aksu, Ferruh Karakaşlı ve Nergis Pekuysal'ın da bulunduğu birçok önemli isim yerinde izledi. Ünlü isimlerin ilgi gösterdiği yarışta sporcular hem İstanbul'un güzel noktalarından birinde mücadele etti hem de pandemi döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için eğitim bursu sağlanmasına destek oldu. Ünlü isimler, teknolojik atıklara dikkat çekmek amacıyla mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın teknolojik atıklardan tasarladığı bisiklete de ilgi gösterdi.