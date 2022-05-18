Biskot Bisküvi fabrikasına SGK il müdürlüğünden teşekkür belgesi

Karaman SGK İl Müdürü Serdar Fındık ve SGK İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Hashan, Biskot Bisküvi fabrikasını ziyaret etti. Fabrikayı gezen Fındık ve Hashan, çalışanlarının hizmetlerini SGK'ya yasal süre içerisinde bildirdiği, primlerini düzenli olarak ödediği ve istihdama sağladığı katkıdan dolayı Biskot Genel Müdürü İsmail Özturan'a teşekkür belgesi verdi.