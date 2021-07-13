BİST yatırımcısı bayram öncesi nakite geçiyor

Güne 1.358,27 puandan başlayan BİST 100 endeksi, satış işlemleriyle geriledi.

Kurban Bayramı tatili öncesi borsa yatırımcısı hisse satarak nakite geçiyor. 9 günlük bayram tatili öncesinde borsada işlem yapılamayacak olması, yatırımcıyı nakde yöneltti.

Güne 1.358,27 puandan başlayan endeks yüzde 0,60 değer kaybederek 1.347,69 seviyesine geriledi.

15 Temmuz'da kapalı olacak Borsa İstanbul'da cuma günü işlemler normal bir şekilde gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul'da, gelecek hafta ise Kurban Bayramı tatili öncesinde sadece pazartesi yarım gün işlem gerçekleştirilecek.