Bitci'nin Türk sporuna desteği devam ediyor

Bugüne kadar Türkiye'de 13 farklı spor takımı ve federasyon ile fan token projesi geliştiren Bitci, son 1.5 yıllık dönemde söz konusu organizasyonlara 140 milyon TL'nin üzerinde kaynak sağladı.

2018 yılında Bodrum'da kurulan Bitci Teknoloji, Türk sporuna desteğini kesintisiz sürdürüyor. 2020 yılında geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli blockchain platformu üzerinden, takım ve federasyonlar için fan token projesi geliştiren Bitci, son 1.5 yıllık dönemde Türkiye'den 13 farklı organizasyonla iş birliğine gitti.

Türkiye'deki ilk fan token iş birliklerini, 2020 yılının son çeyreğinde Karşıyaka Spor Kulübü ile hayata geçirdiklerini ifade eden CEO Onur Altan Tan, “Karşıyaka'nın ardından, Türkiye Basketbol Federasyonu ile dünyada bir ilke imza attık ve milli takımlar düzeyindeki ilk fan token projesini hayata geçirdik. Bugün itibarıyla bu iki organizasyonun yanı sıra Türkiye'den Eskişehirsor, Ankaragücü, Denizlispor, Bursaspor, Kocaelispor, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor, Bodrumpor, Adanaspor ve Türkiye Motosiklet Federasyonu ile fan token anlaşmalarımız bulunuyor” dedi.

“Fan Token sisteminin önü açık”

Türkiye'deki her token projesinin arzlarının belirten Onur Altan Tan, “Her projemiz de yatırımcılar nezdinde çok büyük ilgiyle karşılandı. Biz bu token projelerini tasarlarken, üç ayaklı bir sistem kurduk. Dedik ki, hem takımlar, hem taraftarlar hem de yatırımcılar kazansın. Şu anda fan token ekosistemi hala gelişme aşamasında. Önümüzdeki dönemde çok daha büyük gelişmeler, sürprizler gelecek. Özellikle taraftarların, destekledikleri takımlarla olan etkileşimlerini farklı bir seviyeye çekeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fan token projesi geliştirdikleri neredeyse tüm takımlara aynı zamanda sponsor olarak da destek verdiklerini aktaran Tan, “Anlaşmaların kapsamına göre, bazı takımlarına stadına ismimizi verdik, bazılarının göğüs sponsoru olduk. Bugüne kadar sponsorluklarımız ve fan token gelir paylaşımlarımızla birlikte, Türkiye'de takım ve organizasyonlara 140 milyon TL'nin üzerinde katkı sağladık” şeklinde konuştu.

“Türk takımlarına pozitif ayrımcılık yapıyoruz”

Global bir marka olarak, dünyanın dört bir yanına blockchain ihracatı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Onur Altan Tan, “Bodrum'da kendi mühendislerimiz ve yazılımcılarımızla geliştirdiğimiz teknolojimiz, bugün dünyanın lider takım ve organizasyonları için geliştirdiğimiz fan token projelerinde kullanılıyor. Bugün dünyada hangi ülkede sorarsanız sorun; dünya futbolunda en başarılı iki milli takım dediğinizde, herkes Brezilya ve İspanya yanıtını verir. Biz bu iki takımın da küresel çaptaki tek fan token partneriyiz. Bu sadece bizim değil, Türkiye'nin başarısı. Brezilya'nın, İspanya'nın, MotoGP'nin kullandığı teknolojiyi, Türkiye'de basketbol milli takımımızın, Bodrumspor'un, Afyonspor'un dijital dönüşümüne entegre ediyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Burada tek farkımız şu; Yabancı takımlarımızla yaptığımız fan token gelir paylaşımında, payı çoğu zaman yüzde 50 veya üzerinde tutarken, Türkiye'ye geldiğimiz bu rakam yüzde 50'nin çok altında kalıyor. Bu pozitif ayrımcılığı sadece Türk sporunu desteklemek; Türk takımlarına bir anlamda fırsat eşitliği sağlayabilmek için yapıyoruz. Evet biz global bir markayız; evet belki bu biraz kulağa çok profesyonel gelmiyor olabilir ama biz buyuz. Türkiye'de doğan, burada büyüyen, ülkesini çok seven ve Türk sporunu her koşulda desteklemeyi önceliği yapmış bir şirketiz. Bundan da gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Geri alım garantisi ile zararı ortadan kaldırdık”

Kripto dünyasının riski ve yüksek getiriyi bünyesinde barındırdığını söyleyen Onur Altan Tan, “Burada da biz yine dünya çapında bir ilke imza attık ve spor fan token'larımızda geri alım garantisi sistemini devreye aldık. Bu sistemle bir anlamda, yatırımcının kesinlikle zarar etmemesi sağlıyoruz. Bu sistem kapsamında, yatırımcının aldığı bir spor fan token'ı, arz fiyatının altına düşerse, yatırımcı bunu 6 ay içerisinde bize aldığı fiyattan iade edebiliyor. Bu dünyada, en büyük borsaların bile yapmadığı bir uygulama. Neden? Çünkü biz gerçekten yatırımcıya önem veriyoruz. Bunu da sadece lafta bırakmıyoruz. Bu kripto dünyasında literatüre geçmiş bir uygulama ve bunun da yatırımcılar nezdinde büyük bir güven unsuru olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” cümlelerine yer verdi.

“Beşiktaş'a teklimizi ilettik, konu onlarda”

Türkiye'de Beşiktaş dışında bütün büyük kulüplerin fan token projelerini hayata geçirdiğinin hatırlatılması üzerine Onur Altan Tan, “Biz burada ilk günden bu yana aynı noktadayız. Beşiktaş'a çok değer oluşturacağına inandığımız bir teklifi kendilerine ilettik. Bahsettiğim geri alım garantisinin de içinde olduğu bir teklifimiz var. Başkan da bununla ilgili açıklamalarda bulundu. Onlar kendilerine göre en doğru kararı verecektir. Burada en önemli konu kulüp bir gelire sahip olurken, yatırımcının bu işten zarar görmemesi. Bizim dünyada bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz geri alım sistemimin altındaki temel neden de tam olarak bu” dedi.

"Yapıcı bir düzenlemeyle, Blockhain'in oyun kurucusu olabiliriz”

Türkiye'de kripto alanında çok kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekleyen Tan, “Kurulduğumuz günden bu yana her zaman yapıcı, teşvik edici ama bunun yanında özellikle sermaye yeterliliği gibi konularda sağlam bir çerçeve çizen bir düzenlemenin destekçisi olacağımızı söyledik. Bununla ilgili görüşlerimizi de ilgili kurumlarla paylaştık. Ama biz bu düzenlemeyi beklerken, sermaye yeterliliği konusunda kendi adımımızı attık. Burada devleti beklemenin bir sebebi olamaz. Özel sektörün de üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu yüzden geçtiğimiz yıl içinde ödenmiş sermayemizi 100 milyon TL'ye çıkararak, bu alanda öncülük yaptık. Bugün de, diğer birkaç borsa ile birlikte sektörde ödenmiş sermayesi en yüksek oyunculardan biriyiz. Tabii bu düzenleme konusu sadece ülkemizin gündemi değil. Dünyada birçok farklı ülke bu konuda çalışıyor. Ama Türkiye'nin buradaki rolü çok önemli. Araştırmalara göre bugün dünyada kripto para farkındalığı ve penetrasyonu en yüksek 5 ülkeden birisiyiz. Dolayısıyla burada göstereceğimiz öncü, yapıcı bir tutum bizi blockchain dünyasının oyun kurucu ülkelerinden biri haline getirebilir” şeklinde konuştu.

“Yurt dışında kendi borsalarımızı kuruyoruz”

Bugün düzenlemeler gereği, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'deki borsalarda hesap açmasının neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Onur Altan Tan, şöyle devam etti:

“Bizim Türkiye'deki sektör oyuncularından çok büyük bir farkımız var. Biz, bir blockhain Ar-Ge firması olarak yola çıktık. Bunun dışında bugün dünyanın lider fan token platformlarından biriyiz. Dünya çapında 40'a yakın fan token iş birliğimiz var ve bunlar artarak devam edecek. Yabancıların üye olamaması, bizim gibi global markalar için de farklı büyüme stratejilerini zorunlu kılıyor. Bu kapsamda, uluslararası arenada kendi kripto para borsalarımızı kurmaya başladık. Bu konuda da ilk adımı, dünyada kripto para teknolojisinin merkez ülkelerinden biri olan Brezilya'da attık. Buradaki borsamızda şu anda alım satım işlemleri başladı. Daha pazarlama çalışmalarına yeni yeni başladık. Henüz üye kabulüne yaklaşık 1 ay önce başlamamıza rağmen her gün ortalama 700-800 üye kabul ediyoruz. Buradaki yapılanmamızın ardından özellikle Avrupa'da bir borsa kuracağız. Buradaki hedef ülkemiz de İspanya. İspanya'nın yanı sıra Hindistan da yine hedef pazarlarımız arasında üst sıralarda.”

Fan token'ların yanında NFT ve metaverse konuların da önemli projeleri olduğunu ifade eden Onur Altan Tan, “NFT marketimiz çok yakında açılacak. Bizim fan token partnerliği yaptığımız birçok takımla aynı zamanda NFT iş birliklerimiz de var. Bunları önümüzdeki dönemde devreye alacağız. Spor endüstrisinde yatırımlarımız artarak devam edecek. Farklı ülkelerde de sponsorluk ve destekleyici token yapmayı sürdüreceğiz. Dünyada büyük ses getirecek 5'in üzerinde projemiz var” diyerek sözlerini tamamladı.