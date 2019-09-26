Bitki bazlı diyet, romatoid artritinizi iyileştirebilir

Dr. Kerem Bıkmaz, bitki bazlı diyetlerin romatoid artriti iyileştirebildiğini söyledi.

Nöroşirurji Uzmanı Dr. Kerem Bıkmaz, “Son yapılan çalışmalarda , bitkisel kaynakların çoğunlukta olduğu bir diyetin kullanılması şişmiş eklemleri ve romatoid artrit (RA) ağrısını rahatlatabildiği sonuçları vardır. RA, otoimmün kökenli olup, eklemlerin iltihaplanmasından kaynaklanan ağrılı bir eklem hastalığıdır ve tüm dünyada 100 kişiden 1'ini etkiler. Hem genetik yatkınlık hem de yaşam tarzı faktörleri hastalıkta etkilidir. Diğer etkilendiği noktalar ise enfeksiyon, diyet ve bağırsak florası gibi faktörlerdir. Diyetin etki etmesi, gıda moleküllerinin bakterilerin savunmaları kırmasına ve kan akışına girmesine izin veren bağırsak bariyerinin gücünü azaltabileceği yöndedir. Bu, enflamatuar bir cevap verir. Romatoid Artritli hastada enflamasyon istemediğimiz bir sonuçtur” dedi.

Diyetin RA'yı etkilediği bir başka mekanizmanın, fazla kilolu olmanın, vücudun RA ilaçlarına verdiği yanıtı azalttığına dair olduğunu ifade eden Dr. Bıkmaz, “Bu nedenle RA'nın yönetilmesinde diyet değişikliği önemli olabilir. Akdeniz tipi beslenmenin yani çoğunlukla bitkisel kaynakları içeren bir diyetin RA' nın semptomlarını anlamlı ve tutarlı şekilde azalttığı sonucuna varıyoruz. Kan testleri, inflamasyonda, C-reaktif protein (CRP) ve TNF- gibi yüksek yağlı diyetlerde veya işlenmiş et diyetlerinde üretilen daha yüksek seviyelerde kimyasallar gösterir, inflamasyonu azaltmak çin hayvansal gıdadan uzaklaşıp , bitkisel kaynaklara yönelmeniz gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda RA'lı insanlar için az yağlı öncelikle bitkilere dayalı bir diyetin düşük yağ ve yüksek lif içeriğinin, CRP ve iltihaplanma azalmasının yanı sıra ağrı ve şişliğin azalmasına yol açtığını da ileri sürdüler” diye konuştu.

Aşırı kilolu insanların RA için yüksek risk altında olduğunu kaydeden Dr. Bıkmaz, “Hücrelerde çok fazla yağ bulunması, yüksek iltihaplanma oranlarına neden olur. Ağırlık taşıyan eklemlerdeki ekstra ağırlık, bu bölgelerdeki iltihaplanmayı da kötüleştirir. Bitki bazlı diyetlerde insanların kilo vermesi daha olasıdır. Bir başka çalışmada, bireyin 18 yaşından fazla kilolu olması durumunda yetişkin yaşına göre yüzde 50 RA riski gösterilmiştir. Bu nedenle kilo kaybı, hormonal ve yağla ilişkili immün fonksiyon bozukluklarını stabilize edebilir. Kilo kaybı, bitki bazlı diyetlerde etkili bir şekilde sağlanır. İnsan bağırsağındaki mikrobiyal ekosistem sağlık ve hastalıkta kilit rol oynar. Diyet lifi bağırsak mikropları tarafından parçalanarak bağırsak hücrelerinin sağlığını korumaya yardımcı olurlar. Doğru bir menü değişikliği ile eklem ağrısı, şişme ve diğer acı verici semptomların iyileşebileceğini biliyoruz. Meyve, sebze, tahıl ve baklagillerden oluşan bitki bazlı bir diyet, romatoid artrit hastaları için çok faydalı olabilir” açıklamalarında bulundu.