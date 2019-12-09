Bitkiler kış için koruma altına alınıyor

Başakşehir'deki park ve yeşil alanlarda mevsim şartlarına uygun periyodik bakım çalışmaları yapılıyor. Bitki örtüsünü kış için koruma altına alan çalışmalar ile ilçe sakinleri daha temiz ve düzenli alanlarda yeşilin keyfini sürüyor.

Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park, yeşil alanlar ile orta ve yan refüjlerin yanı sıra, ibadethane bahçeleri ve eğitim kurumları ile ilçede bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşların bahçelerinde bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yapılan; bitkilere form verilmesi, budama, kış gübrelemesi, çim havalandırma çalışması, herekleme, çapa ve yabani ot temizliği çalışmaları ile Başakşehirlilerin daha temiz ve düzenli alanlarda yaşamasına olanak sağlanıyor. Kış boyunca devam edecek çalışmalar Bahçeşehir, Başakşehir, Şamlar ve Şahintepe bölgelerinde eş zamanlı olarak tüm hızıyla sürüyor. Buradaki çalışmaların ardından ekipler, Altınşehir Mahallesi ve Kayaşehir bölgelerinde bakım çalışmaları yapacak. 2020 yılı Mart ayı ortası gibi bitirilmesi planlanan çalışmalarla mevcut ağaçların ve bitkilerin kış nedeniyle kuruyan ya da hasar gören dalları budanarak daha sağlıklı hale getirilecek.

“Yapılan budama ancak doğru yapılırsa ağaca faydalı olur”

Ağaçların daha sağlıklı büyümesi ve daha uzun ömürlü olması için doğru budamanın önemine dikkat çeken Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Kazım Gülüm, “Yapılan budama ancak doğru yapılırsa ağaca faydalı olur. Aksi takdirde bilinçsizce budanan her bitki, zarar görür. Yanlış kesilen her dal, ağacın dengesinin bozulmasına, şeklinin değişmesine sebep olabileceği gibi hastalıklara karşı mücadele etmesinde de gücü kalmamış olacak ve ağaç küsecektir” ifadelerini kullandı.

Kazım Gülüm, bahçesindeki ağaçları budamayı düşünenlere de önemli tavsiyelerde bulundu. Budamanın yağmursuz ve don olmayan bir günde yapılması gerektiğine işaret eden Gülüm, “Budamalar tedrici olarak mümkünse iki aşamada yapılmalıdır. İlk aşamada obur dallar, kırık ve zedelenmiş dallar, yere değen dallar, iç kısımlarda kalan dallar, dik gelişen dallar alınır. Yani sağlık budaması yapılır. Son aşamada budama yeterli görülmez ise yeşil dal budaması yapılır. Budama kesit yüzeyleri mantar enfeksiyonu ve böcek zararlılarına karşı aşı macunu ile kapatılmalıdır. Gövde de gereksiz yaralanmalara ve kabuk yırtılmalarına neden olunmamalı” diye konuştu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki ağaçların kış döneminde olumsuz etkilenmemesi için de çalışmalar yürütüyor. İlçenin doğal güzelliklerine katkı sağlayan palmiye, hurma gibi sıcak iklim bitkilerinin kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için yaprakları keten bezlerle bağlanarak koruma altına alınıyor. Çevreci uygulamalara önem veren Başakşehir Belediyesi, çim atıkları ise ayrı topluyor. Budama çalışmalarında oluşan artık ürünler ile çim atıkları, doğal gübre haline dönüştürülüyor.