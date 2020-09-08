Bitmek bilmeyen otopark inşaatında yangın çıktı

Aksaray'da bulunan eski İSKİ binasının yerine yapılacak olan otopark ve çevre düzenlemesi aradan 2 yıl geçmesine rağmen bitirilemedi. Ayrıca inşaat alanında çöplerden çıktığı iddia edilen yangına itfaiye aracının pompa arızasından ötürü 15 dakika geç müdahalede bulunuldu.

İSKİ'nin Aksaray'da bulunan eski binası 2016 yılında yıkılmıştı. 2018 yılında ihalesi yapılan binanın yerine Zeminaltı Katlı Otopark ve çevre düzenlemesi yapılmasına karar verilmişti. 2018 yılında başlanılan projeler aradan 2 yıl geçmesine rağmen bir türlü bitirilemedi. İnşaat alanında çalışmaların bir türlü bitmemesi çevre esnafını da rahatsız etmeye başladı.

Öte yandan çalışmaların sürdüğü alanda bugün çöp atıklarından çıktığı iddia edilen yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen İBB itfaiye ekipleri, su pompasının bozulması neticesinden yangına 15 dakika geç müdahale edebildi. Çıkan dumanlar ise çevrede yaşayan vatandaşları olumsuz etkiledi. Öte yandan yangın esnasında küçük çaplı patlamaların meydana geldiği de ifade edildi. Bazı görgü tanıkları ise araç parklarından ötürü itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmada uğraş verdiğini belirtti.