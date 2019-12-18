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BİZ gönüllüleri gönüller inşa ediyor

Başakşehir Belediyesi, kısa zamanda bir iyilik hareketine dönüşen İyilik Zamanı (BİZ) projesi ile tek başına yaşayan görme engelli Sema Demirok’un evinde tadilat çalışması yaptı.

Başakşehir Belediyesi, kısa zamanda bir iyilik hareketine dönüşen İyilik Zamanı (BİZ) projesi ile tek başına yaşayan görme engelli Sema Demirok'un evinde tadilat çalışması yaptı. BİZ gönüllüleri, evin zeminini tamamen yeniledi.


Kayaşehir 14. Bölge'deki evinde yalnız yaşayan 40 yaşındaki Sema Demirok'un evinde acil tadilat ihtiyacı vardı. Demirok'un evine haftalık olarak temizliğe giden Başakşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti Ekiplerinin durumu iletmesi üzerine Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) gönüllüleri devreye girdi. Bugüne kadar pek çok iyilik hareketinden bulunan BİZ gönüllüleri, Demirok'un evinde tadilat başladı. Evin zeminindeki kırık fayanslar sökülerek yerlerine yenileri döşendi. Görme ve kısmen yürüme engelli olan Demirok, Başakşehir Belediyesi'ne tüm engelliler adına teşekkür etti.



“BİZ hayatları kolaylaştırmaya devam edecek”


Kendisine yardım ulaştırılması sürecini anlatan Demirok, “Evime gelen temizlik ekibi, zeminin zarar gördüğünü bildirmesinin ardından birkaç gün içinde tadilata başlandı. BİZ ekibi, zemin tadilatını kısa süre içinde yaptı.” diye konuştu. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Şaduman Kutay, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik destek ve hizmetlere BİZ Projesi kapsamında devam edeceklerini ifade etti.

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