“Bizim Esnaf Projesi" ile sağlanan kaynak 68 milyon TL'ye ulaştı, esnafın yüzü güldü

Bahçelievler Belediyesi, ‘Bizim Esnaf' adıyla hayata geçirdiği ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz alışveriş yapma imkanı sunulan sosyal yardım projesi ile yerel esnafa kaynak sağlıyor. Ramazan ayı öncesinde kartlarına 750 TL tutarında para puan yüklenen yaklaşık 40 bin ihtiyaç sahibi aile, sisteme kayıtlı iş yerlerinde 30 milyon TL tutarında alışveriş yaptı.

Bahçelievler Belediyesi'nin ‘Bizim Esnaf' adıyla hayata geçirdiği, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz alışveriş yapma imkânı sunulan sosyal yardım projesi ile yerel esnafa da kaynak sağlanıyor. Ramazan ayı öncesinde sisteme kayıtlı yaklaşık 40 bin ihtiyaç sahibi ailenin kartlarına 750 TL, toplamda 30 milyon TL tutarında Ramazan alışverişi tanımlandı. İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz alışveriş yapma imkânı sunulan projede yerel esnafa da yaklaşık 68 milyon TL'lik kaynak sağlandı.

Proje hakkında bilgi veren Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Belediye olarak önce ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ettik. Onların adlarına tanımlı alışveriş kartları çıkardık. Bu alışveriş kartlarının içine, vatandaşların ekonomik durumuna göre değişen para puanlar yükledik. Diğer taraftan ilçemizdeki küçük esnaflarımızla anlaşma yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız da anlaşmalı olduğumuz esnaflara giderek alışverişlerini yaptılar. Vatandaşlar ne kadarlık alışveriş yapmışsa her ay belediye olarak düzenli şekilde esnaflarımıza ödemelerini gerçekleştiriyoruz. Sisteme kayıtlı 40 bini aşkın ihtiyaç sahibi vatandaşımız ve anlaşmalı yaklaşık 600 esnafımız var. Bu projedeki birinci amacımız, ilçemizin ekonomik kalkınmasına destek olmak için Bahçelievler'in parasının Bahçelievler'deki esnafta harcanmasıdır” dedi.

Proje çerçevesinde marketten kasaba, berberden manava, kırtasiyeden nalbura kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren esnaf sisteme kayıtlı bulunuyor. Ramazan ayı öncesinde projede kaydı olan ihtiyaç sahiplerinin kartlarına 750 TL'lik alışveriş desteği tanımlandı. Bahçelievlerli vatandaşlar, cep telefonlarına 'Bizim Esnaf' mobil uygulamasını yükleyerek de belediyenin tüm etkinliklerinden haberdar olabileceği gibi bu hizmetten aynı şekilde yararlanabiliyor. Önemli avantajlar sunan proje sayesinde artık vatandaşların yardım almak için her ay belediyeye gelmesine, evrak doldurmasına ve zaman harcamasına da gerek kalmadı. Sosyal yardımlar tek bir merkezden kolay ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.