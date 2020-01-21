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‘Bizim Evde 2 Devre' oyunu Kartallı izleyicileri kahkahaya boğdu

Kartal Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, ‘Bizim Evde 2 Devre’ oyunu tiyatro severler ile buluştu.

Kartal Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, ‘Bizim Evde 2 Devre' oyunu tiyatro severler ile buluştu. Yaklaşık 2 saat süren komedi oyunu, izleyicileri kahkahaya boğdu.


Kartal Belediyesi, birbirinden farklı kültür ve sanat etkinliklerini Kartallılar ile buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Ocak ayı programı kapsamında, ‘Bizim Evde 2 Devre' oyunu Soğanlık Kültür Merkezi'nde sahnelendi.


Yaklaşık 2 saat süren oyuna, Kartallı tiyatro severlerin ilgisi yoğun oldu. Yönetmenliği ve yazarlığı Zülfikar Yazgaç tarafından gerçekleştirilen oyunun konusu şöyle;


Çok başarılı bir sporculuk döneminden sonra, antrenörlükte dikiş tutturamayan ve ekonomik olarak zorlanan eski bir futbolcu olan Cengiz; babası, amcası, eşi ve iki çocuğu ile beraber yaşamaktadır. Aile, beklenmedik olaylarla çok zengin olmuştur. Ama bu zenginlik mutluluk yerine aile içi iletişimsizliğe yol açmıştır. Her zaman mutlu ve eğlenceli bir aile içinde yaşayan Cengiz, paranın kendisini ve ailesinin mutlu etmesini beklerken, neden istediği zengin ve mutlu hayatı elde edememiştir?

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