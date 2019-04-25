'Bizim Evde 2 Devre' oyunu Kartallı seyircilerle buluştu

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Nisan ayı programı kapsamında 'Bizim Evde 2 Devre' adlı tiyatro oyunu Kartallı sanatseverlerle buluştu.

Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sergilenen oyuna Kartallıların ilgisi yoğun oldu. Yönetmenliğini Zülfikar Yazgaç'ın yaptığı iki perdelik oyunda; Merih Fırat, Tuncay Gençkalan, Yaşar Ayvacı, Melek İşler, Ebru Çömlekçi, Asım Ünal ve Zülfikar Yazgaç sergiledikleri başarılı performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Yaklaşık iki saat süren oyun hem güldürdü hem de ağlattı. Bir ailenin iki ayrı hayatının anlatıldığı buruk komedi, Kartallı sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Oyunun sonunda Kartallı izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen tiyatro oyununa katılan Kartal Belediye Meclis üyeleri Umut Daştan ve Aysel Yücel, etkinliğin sonunda oyuncuları tebrik ederek Başkan Yüksel adına ekibe çiçek takdiminde bulundu.