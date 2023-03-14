Bizim Toptan deprem bölgesinde kesintisiz tedarik için çalışıyor

Türkiye'nin mağaza sayısı bakımından en büyük ve yaygın toptan marketi Bizim Toptan, yatırımlarıyla ülke ekonomisi ve istihdama katkısını sürdürüyor. Özellikle deprem bölgesinde kesintisiz tedarik sağlanması için zarar gören mağazalarını hızla ayağa kaldıran Bizim Toptan, İskenderun'da çadır mağazasıyla hizmet veriyor.

Türkiye'nin mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik bakımından en yaygın toptan marketi Bizim Toptan, 2022 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre Bizim Toptan, 2022 yılı cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 95,7 artırarak 14 milyar TL'ye yükseltti. Toplam 180 mağazaya ulaşan Bizim Toptan, yeni mağazaları, depoları, dijital altyapı yatırımları ve küçük esnafa bayilik modeli sunan iştiraki SEÇ Market ile 2022 yılında yüksek performansını sürdürdü.

Bizim Toptan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve mağazalarının bulunduğu illerde, bölgenin ekonomik olarak tekrar güçlendirilmesi ve halkın ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Depremden hemen sonra bölgedeki mağazalarından yaklaşık 50 tır ürünü depremzede vatandaşlara dağıtmak üzere ilgili yardım kuruluşlarına teslim eden Bizim Toptan, bir hafta boyunca her gün mağazalarının bahçelerinde 25 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. Bölgede gündelik hayata dönüşün sağlanması için hasarlı mağazaları ve deposunun tekrar işler hale gelmesine yönelik çalışmalarını da sürdüren Bizim Toptan, İskenderun'da çadır mağazasıyla halka hizmet veriyor.

‘Bölgenin tekrar ayağa kaldırılması için çalışıyoruz'

Bizim Toptan CEO'su Hüseyin Balcı konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: “Geçen ay yaşadığımız büyük deprem felaketi, millet olarak hepimizi yasa boğdu. Bir yandan üzüntümüzü yaşarken, bir yandan da bölgeyi tekrar ayağa kaldırmak üzere milletimizle dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremin ilk anından itibaren hem etkilenen çalışanlarımıza hem de bölge halkına destek olduk. Mağaza ve depolarımızda hızla durum tespiti yapıp çalışanlarımızın ve mağazalarımızın depreme karşı güvenli olmasını sağladık. Onlarca tır ürünü depremzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bölgeye desteklerimizi sürdürüyor, tedarik zincirinin kırılmaması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için özveriyle çalışıyoruz. Ekonomik açıdan dünya çapında zorlu bir yıl geçirmemize rağmen, 2022 yılında Bizim Toptan olarak finansal ve operasyonel hedeflerimize ulaştık. Her zaman olduğu gibi işimizin başında, ticaretin ve müşterimizin yanındayız. Yatırımlarımızla ülkemiz ekonomisine ve istihdama katkı vermeyi sürdüreceğiz.”