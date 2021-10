Bizim Toptan yapay zeka uygulamasıyla ürün cirolarında yüzde 177'lik artış sağladı

Bizim Toptan, ‘AI Insight' adı verilen yapay zeka çözümüyle şimdiye kadar 25 bin ticari müşterisinin ihtiyaç ve tercihlerine en uygun teklifleri sunarken, uygulama kapsamındaki ürün cirolarında da yüzde 177'lik bir artış yakaladı. Projenin ilk fazının tüm ticari müşterilerine uygulanmasıyla, yıllık 45 milyon TL ek ciro elde edilmesi hedefleniyor.

Bizim Toptan, geliştirdiği yapay zeka uygulamalarıyla başarılı sonuçlara imza atıyor. Şirketin 2021 yılında uygulamaya aldığı AI Insight (Yapay Zeka İçgörüsü) projesi, şirketin CRM ekibi ile Yıldız Holding'in teknolojik çözüm şirketi Most Teknoloji ekipleri tarafından hayata geçirildi. Projeyle geliştirilen yapay zeka algoritmaları sayesinde, müşterilerin ürün satın alma eğilimlerinin yanı sıra ihtiyaç ve tercihleri kapsamlı bir şekilde analiz edilerek, her biri için ‘özel aktivite önerileri' oluşturulmaya başlandı. Böylece her bir müşteriye sunulan en uygun ürün ve kampanya teklifleriyle öncelikle müşteri memnuniyetine olumlu katkı sağlanırken ortalama sepet tutarı ve ciroda da artışlar sağlandığı belirtildi.

"Uygulama kapsamındaki ürün cirolarında yüzde 177'lik artış elde ettik"

Projeyle ilgili açıklama yapan Bizim Toptan Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Direktörü Raşit Çebi, “Proje hayata geçirilmeden önce, müşterilerimize ürün teklifleri sunarken, daha genel hedeflemeler yapabiliyorduk. Bu yöntemle yürüttüğümüz kampanyalara müşterilerimizin katılma oranı yüzde 6'lar seviyesinde kalıyordu. AI Insight uygulaması sonucunda kampanyalara katılım oranında yüzde 25'lik artış yaşandı. Ayrıca ortalama sepet tutarında yüzde 23'lük, aktivite kapsamındaki ürün cirolarında yüzde 177'lik, aktivite dışı ürün cirolarında ise yüzde 66'lık artışlar gözlemledik. Şimdiye kadar 25 bin ticari müşteri için uygulamaya başladığımız projenin bu ilk fazının, tüm müşteri gruplarına yaygınlaştırılmasıyla elde edilecek yıllık ek ciro katkısının 45 milyon TL, brüt kar katkısının ise 3,6 milyon TL olacağını öngörüyoruz. İhtiyacıyla uyumlu ürünleri kendisine özel sunulan kampanyalarla avantajlı koşullarda alan müşterilerimizin memnuniyetini önceliklendiriyoruz. Sektörde yapay zeka alanındaki öncü çalışmalarımızla müşterimizin yanında olmaya devam ediyoruz”

AI Insight'a ‘Dijital Liderlik' Ödülü

AI Insight projesi, 2021'de Yıldız Holding çalışanları tarafından geliştirilen inovatif projelerin değerlendirildiği 'Senenin Yıldızları Ödülleri'nde ‘Dijital Liderlik' kategorisinde de ödül aldı.