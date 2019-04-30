Bizim Toptan, yılın ilk çeyreğinde müşteri sayısını yüzde 31 artırdı

Bizim Toptan, 2019'un ilk üç ayında toplam müşteri sayısını 2018'in ilk üç ayına göre yüzde 31 artırdı. Bizim Toptan satış gelirlerini 1 milyar TL'ye, brüt kârını 118,1 milyon TL'ye çıkardı.

Türkiye genelindeki 174 mağazasıyla Türkiye'nin en yaygın organize toptancılarından olan Bizim Toptan (BIZIM) 31 Mart 2019 tarihinde biten döneme ait birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) açıkladı. Bizim Toptan'ın satış gelirleri 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,8 artışla 1 milyar TL'ye yükseldi.

Şirketin aynı dönemdeki brüt kârı 118,1 milyon TL oldu. Bizim Toptan, bu yılın ilk çeyreğinde 58,3 milyon TL FAVÖK açıkladı. 2019 yılında yürürlüğe giren yeni kiralama standardı TFRS 16 (Türkiye Finansal Raporlama Standardı 16) uygulaması hariç tutularak bakıldığında FAVÖK tutarı güçlü artışını sürdürerek 44,1 milyon TL oldu.

Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, “Bizim Toptan'ın güçlü sonuçları 2019 yılının ilk çeyreğinde de devam etti. Gelişmiş CRM uygulamaları, sosyal medya platformlarında teknoloji kullanarak sağladığımız yeni müşteri kazanma ve kayıp önleme çalışmalarımız ve toplam müşteri sayısındaki güçlü artış devam etti. Martech Awards'da kendi kategorilerinde birinci olan bu uygulamalarımız sayesinde iyileşen müşteri sayı ve müşteri karması, güçlü ve sürdürülebilir satışların temelini oluşturdu. Bizim Toptan, çok kanallı satış politikası, yaygın mağaza ağı, geniş ürün portföyü, toplam satışlar içindeki payını ve bilirliğini her geçen gün artıran öz markalı yüksek kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve kurumsal yapısı ile pazardaki en güçlü oyunculardan biri. Hem tedarikçilerinin hem de müşterilerinin çözüm ortağı olarak, önümüzdeki süreçte de gücünü artırarak yoluna devam edecek” şeklinde konuştu.

Bizim Toptan, kazan-kazan ilkesine dayanan iş ortaklığı mal tedarik modeli SEÇ Market ile geleneksel kanala desteğini sürdürdü. Bizim Toptan'dan Seç Market'lere yapılan satışlar, 2019'un ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 88 milyon TL'ye, Türkiye genelinde toplam SEÇ Market sayısı da 606'ya ulaştı.

SEÇ Market iş ortakları, Bizim Toptan'ın markalı ve özgün markalı ürünleri, avantajlı fiyatları ve promosyonları ve ödeme kolaylıkları gibi pek çok hizmetinden yararlanabiliyor ve müşterilerinin de bu avantajlardan yararlanmasını sağlıyor. Seç Marketler ayrıca ürün tedarikinde rahatlık, standart kurumsal ödeme yöntemleri, bayi destek sistemi, kurumsal dekorasyon, kampanya ilan ve indirim tasarımları, bayiye özel satış temsilcisi, düzenli sevkiyat ve stok kontrolü, satış danışmanlığı, Bizim Toptan'ın uzmanlığından faydalanma gibi avantajlar da elde ediyor. Yaklaşık 5.000 çeşitten oluşan ürün portföyünden kendi ürün gamlarını oluşturabiliyor, ortak bir sistemle stoklarını anlık görüp siparişlerini otomatik öneri sistemiyle kolayca verebiliyorlar.