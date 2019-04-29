Bizim Toptan'a iki ödül birden

Bizim Toptan, bu yıl ikincisi düzenlenen Martech Awards'ta “En İyi CRM Teknolojisi” ve “Sosyal Platformda En İyi Teknoloji Kullanımı” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Bizim Toptan, pazarlama faaliyetlerinde en iyi veri kullanımını ödüllendiren “En İyi CRM Teknolojisi” ve hedef kitleye sosyal medya üzerinden en iyi şekilde ulaşan projelere verilen “Sosyal Platformda En İyi Teknoloji Kullanımı” ödüllerini kazandı.

Kazandıkları ödüllerle ilgili değerlendirmede bulunan Bizim Toptan Pazarlama ve CRM Kıdemli Müdürü Raşit Cebi, “Teknolojiyi en aktif şekilde müşterilerimizi dinlemek ve anlamak için kullanıyoruz. Özellikle 2018 başından bu yana hem CRM hem de sosyal platformlarımızda pazarlama faaliyetlerimizi güçlendirmek ve bu sayede sektörü geliştirmek için önemli adımlar attık. Bizi bu iki kategoride ödüle layık gören değerli Martech Awards jürisine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.