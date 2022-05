bizz@kampüs'te 4 bin 320 öğrenci Ülker Çokonat için yarıştı

, 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin Ülker'in en sevilen markaları için geliştirdiği yenilikçi pazarlama fikirlerinin yarıştığı ‘bizz@kampüs'te “Astronuts” takımı “Ülker Çokonat” için hazırladığı projeyle birinciliğe layık görüldü. Bu yıl yarışmaya 169 farklı üniversiteden toplamda bin 897 takım, 4 bin 320 öğrenci başvurdu.

Her yıl farklı bir Ülker markasıyla ilgili yenilikçi pazarlama projelerinin geliştirildiği ve 11. kez düzenlenen bizz@kampüs'te dereceye girenler belli oldu. , 4. sınıflarıyla yüksek lisans öğrencilerinin “Ülker Çokonat” markası için yarıştığı ‘bizz@kampüs'e bu yıl 169 farklı üniversiteden bin 897 takım ve 4 bin 320 öğrenci başvurdu. Yarışmada birinciliğe Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü öğrencileri Melike Yavaş ve Merve Memiş ile Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Ayşe Nur Şahin'in oluşturduğu “Astronuts” takımının projesi seçildi. İkincilik ödülüne Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencileri Betül Oral ve Şamil Aybey Dönmez ile Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencisi Fevzican Acar'ın kurduğu “Team Gusto” takımının projesi seçilirken; üçüncülük ödülüne ise Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri Oğuzhan Sönmez ve Volkan Saygın ile Kadir Has Üniversitesi İletişim Bilimleri yüksek lisans öğrencisi Bahadır Öz'ün kurduğu “Eren” takımının projesi layık görüldü. İlk 3'e girenlere uzun dönem staj imkânının sağlandığı yarışmada, birinciye 30 bin TL, ikinciye 25 bin TL ve üçüncüye 20 bin TL olmak üzere toplam 75 bin TL ödül verildi.

Buyurgan: Markalarımızı gençlerin gözünden görmek bizim için çok değerli

bizz@kampüs'te bugüne kadar binlerce öğrenciyi ağırladıklarını aktaran Ülker CEO'su Mete Buyurgan, “Gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği bizz@kampüs, yıllar içerisinde ülkemizin pazarlama alanındaki öncü organizasyonlarından biri olmayı başardı. Bu yıl ise 11. kez düzenlediğimiz yarışmada markalarımızı gençlerin gözünden görmek bizim için çok değerli. Dereceye girsin veya girmesin, gençlerimize yaşam boyu yararlanacakları bir deneyim ortamı sunuyoruz. Bir kez daha bizz@kampüs'e ilgi gösteren tüm gençlerimize yol arkadaşlıkları ve bizlere kattıkları için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Buyurgan: Üniversitede deneyim kazanmak çok önemli

Gençlerin üniversite yıllarını en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Mete Buyurgan, “Üniversitede geçen sürenin, yaşam yolculuğunun belki de en önemli, en değerli deneyimi olduğuna inanıyorum. Üniversitede edinilen teorik bilgileri besleyecek şekilde, yarı zamanlı çalışmayla, staj yaparak tecrübe kazanmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle nitelikli öğrenci kulüplerine üye olmak, staj ve yetenek programlarına dahil olmak, bizz@kampus gibi yarışmalara katılmak son derece önemli. Son olarak da sevdiğiniz, ilgi duyduğunuz ve ileride mutlu olacağınıza inandığınız bir işi yapmanızı ve eğitiminize buna göre yön vermenizi tavsiye ediyorum.” dedi.

Yarışmada proje sunumları, Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, Ülker Unlu Mamuller ve Çikolata Üretim Başkan Yardımcısı Kadir Kamadan, Ülker CMO'su Mustafa Kabakçı, Ülker Çikolata Pazarlama Direktörü Nida Erdal, Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan, Ülker Çikolata AR-GE Direktörü Müge Corcor, Alamet- i farika Kreatif Direktörü Odisseas Sevsevme 'nin yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi. Final etabında gençlerin gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler düzenlenirken, pazarlama odaklı webinarla sürece hazırlanmaları sağlandı. Finalist takımlara mentorluk ve sunum teknikleri eğitimleri de verildi.