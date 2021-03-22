“bizz@kampüs”te fikirler “Ülker Hanımeller” için yarışacak

Ülker'in en sevilen markaları için yenilikçi fikirlerin yarıştığı ‘bizz@kampüs'e başvurular başladı. Üniversite 3. ve 4. sınıfla yüksek lisans öğrencilerinin katılabildiği ve proje takımlarının Ülker Hanımeller için yarışacağı bizz@kampüs'e başvurular, www.bizzkampus.com adresinden 11 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Onuncu yılına giren, üniversite öğrencilerinin yenilikçi pazarlama fikirleriyle yarıştığı ‘bizz@kampüs'te başvuru takvimi açıklandı. Üniversite 3. ve 4. sınıflarıyla yüksek lisans öğrencilerinin, 2 veya 3 kişilik takımlarla katılabildiği bizz@kampüs'e başvurular 10 Mart-11 Nisan 2021 tarihleri arasında, www.bizzkampus.com adresinden yapılabilecek.

Öğrencilerin ekip çalışmasıyla, yenilikçi fikir geliştirdikleri, projeyi tüm adımlarıyla planladıkları ve sunum yaptıkları bizz@kampüs'te, proje takımları bu yıl Ülker'in en sevilen markalarından “Hanımeller” için yarışacak.

İlk üçe girenlere uzun dönem staj imkanının da sağlandığı yarışmada; birinci 20 bin TL, ikinci 15 bin TL ve üçüncü olan takım 10 bin TL para ödülü kazanıyor. Yarı finale kalan takımlara pazarlama odaklı webinar verilirken, finalist takımlarsa mentorluk ve sunum eğitimleriyle desteklenecek. Pandemi nedeniyle, final etkinliklerinin geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da çevrim içi gerçekleştirilmesi planlanıyor. bizz@kampüs'e, 9 yılda 10 bine yakın takım, 30 bine yakın öğrenci başvurdu.

“Öğrencilerin pazarlama deneyimi kazanmalarını hedefliyoruz”

bizz@kampüs yarışmasının, pazarlamaya ilgi duyan öğrencilere önemli bir deneyim kazandırdığını söyleyen pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, “Onuncusunu düzenleyeceğimiz yarışmamızda, bugüne kadar, gençlerimizin birbirinden yenilikçi fikirlerini dinledik. Daha önce Biskrem, Ülker Çikolata, Ülker Çikolatalı Gofret, Dankek 8 Kek, Cafe Crown, Krispi, Metro, Oneo ve Halley markaları için gerçekleştirdiğimiz yarışmamızda, bu yıl en beğenilen ürünlerimizden Hanımeller için gelecek projeleri heyecanla bekliyoruz. Öğrencilerin yarışmamıza olan ilgisinin her geçen yıl artmasından mutluluk duyuyoruz. Yarışma süresince vereceğimiz eğitimlerle gençlere gelişim imkânı sağlamayı da amaçlıyoruz. Öğrencilerimize, kariyerleri boyunca yararlanacakları tecrübeler kazanacakları bizz@kampüs yarışmasında başarılar diliyoruz” diye konuştu.