“bizz@kampüs”te parlak fikirler Ülker Oneo için yarışacak

pladis şirketinin üniversiteliler için düzenlediği en parlak fikirler yarışması bizz@kampüs'e başvurular başladı. Öğrenciler, www.bizzkampus.com adresinden 25 Ocak tarihine kadar başvuru yapabilecek. Bu yıl projeler Ülker Oneo için hazırlanacak.

Her yıl farklı bir Ülker markasıyla üniversite öğrencilerinin yenilikçi pazarlama fikirlerini sunmalarına olanak tanıyan “bizz@kampüs” başladı. Bu yıl 8'inci kez öğrencilerle buluşacak yarışmada bugüne kadar 28 bin 596 öğrencinin oluşturduğu 9 bin 693 takım fikirlerini sundu.

bizz@kampüs yarışmasıyla öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce gerçek bir pazarlama deneyimi yaşadıklarını belirten pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, “Öğrenciler takım oluşturma, ekip çalışması,özgün fikir geliştirme, proje yönetimi ve sunum yapma konularında deneyim elde ediyor. İlk başvuru gününden, proje hedeflerinin verildiği, fikirlerin geliştirildiği sürece ve sunumların yapıldığı final gününe kadar hem bizim hem öğrenciler için heyecan dolu ve karşılıklı olarak birbirimizi geliştirdiğimiz bir 4.5 ay geçiyor. Biz gençlerle yakın çalışmaktan, onlara kendimizi tanıtmaktan ve onları tanımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerin kazandığı deneyimle gelişim ve kalkınmanın temel dinamiklerinden olan inovasyon kültürüne de katkı sağladığımıza inanıyoruz” dedi.

Staj ve işe başlama fırsatı

Üniversite 3., 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin, 2 veya 3 kişilik takımlarla katılabildiği bizz@kampüs'te bu yıl fikirler Ülker Oneo için geliştirilecek. Öğrenciler inovatif ürün, tasarım, ambalaj, slogan, strateji ve iletişim planından oluşturdukları projeleriyle yarışacak. İlk 3'e giren takımlara verilecek 20 bin TL, 15 bin TL ve 10 bin TL'lik ödüllerin yanı sıra pladis'te uzun dönem staj yapma ve işe başlama fırsatı da sağlanacak. Geçen sene Ülker Metro için tasarladıkları pazarlama fikirleriyle birincilik ödülünü Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi'nden Energenius takımının, ikincilik Yeditepe Üniversitesi'nden Conception takımının, üçüncülük Ege Üniversitesi'nden mADcap takımının olmuştu.