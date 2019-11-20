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BJK Mehmet Üstünkaya Tesisleri, Beşiktaş Belediyesi'ne devredildi

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ait olan Mehmet Üstünkaya Tesisleri’nin (No1903) ortak karar neticesinde belediyeye devrolduğunu açıkladı.

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne ait olan Mehmet Üstünkaya Tesisleri'nin (No1903) ortak karar neticesinde belediyeye devrolduğunu açıkladı.


Beşiktaş Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Belediyemiz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yeni dönemde yaptığı görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. Bu görüşmeler sonucunda, KAP açıklamasında yer verilen Mehmet Üstünkaya Tesisleri (No1903) isimli alanın Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne daha büyük bir mali yük getirmesine önlem amaçlı olarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Belediyemiz ile birlikte verilen ortak karar neticesinde tesis belediyemizce devralınmıştır.


Belediyemiz bundan sonra da ilçemizin ve ülkemizin gurur kaynağı olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün daha iyi günlere kavuşması için yasa ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki çerçevesinde ortak masalarda tüm konuları çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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