BK Basketbol, yeni şampiyonluklar için Espor'a adım atıyor

Geçtiğimiz sezon FIBA Europe Cup'ı kazanarak Türkiye'ye erkek basketbol branşındaki yedinci Avrupa kupasını getiren Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, faaliyetlerini espor alanına da taşıyor.

Bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, parkelerdeki başarısını sanal dünyaya taşıyor. 2022-23 sezonundan itibaren NBA 2K oyunuyla Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde yer alacak olan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nde Başkan Hüseyin Yücel, bu hamlenin kendilerini heyecanlandırdığını söyleyerek, "Espor sektörü son yıllardaki yükselişini pandemi sonrasında da hızlandırarak devam ettirdi. 2025 yılı için 1.87 milyar Dolar pazar değerine ve 600 milyon kişinin üzerinde takipçi kitlesine sahip olması beklenen bu branş, gençlerin rağbet ettiği bir alan. Artık onlarca oyunun, oyuncunun ve platformun olduğu, başlı başına bir sektör haline geldi. Hal böyle olunca, biz de özellikle kendi öğrencilerimizden gelen artan talebe karşılık vermek adına böyle bir girişimde bulunmanın zamanı geldiğini düşündük. Elbette bu yükselişi ve gelişimi teknolojiden bağımsız düşünmek mümkün değil. Esporun bugünün olduğu kadar yarının da meselesi olduğuna inandık ve her alanda olduğu gibi burada da adımlarımızı yarınlar için atmayı kendimize vazife gördük. Bu yeni adımın hem kulübümüze hem de Türk espor camiasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Esports; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Regnum Carya, İstanul Wild Cats ve Team Auora espor takımlarının da yer aldığı NBA 2K oyununda, Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde (TEBL) yarışını sürdürecek. 6 Kasım'da başlayarak 8 hafta devam edecek ligi ilk dört sırada tamamlayan takımlar arasında yaşanacak olan play-off mücadelesinden sonra ise Türkiye şampiyonu unvanı sahibini bulacak.

Bu sezon için takım çalışmalarını online olarak sürdüren Bahçeşehir Esports, 4'ü yabancı olmak üzere 8 kişilik oyuncu kadrosu ile lige katıldı. Teknik kadroya ek olarak, kulüp adına espor branş yöneticisi olarak Seçkin Topaloğlu görev yapacak.

Seçkin Topaloğlu, konuyla ilgili, "Espor sektörünün dünyada uzun yıllardır geliştirmeye çalıştığı altyapı modeli ve genç atletlerden oluşan esporun eğitim ile ilişkisi konusunda 5 yıldır Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde oluşturduğumuz bilgi-birikimimizi, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü altında Bahçeşehir Esports adı ile profesyonel arenada da devam ettireceğiz. İlk etapta NBA 2K ile başlattığımız branşımızı ilerleyen dönemlerde farklı konsol oyunları ile, sonraki aşamada ise farklı platform ve türde oyunlar ile geliştirmeyi planlıyoruz. Özellikle eğitim süreçlerini destekleyecek ve öğrencilerimizin takım çalışması, analitik düşünme ve problem çözme gibi yetkinlikler kazanabileceği oyun ve oyun türlerinde takımlaşmamız devam edecektir. Spor kulübümüzün sahip olduğu doğru altyapı ile sürdürülebilir başarı kültürünü espor branşımızda da devam ettirmek hedefindeyiz" cümlelerine yer verdi.