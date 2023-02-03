BKM Mutfak komedyenlerinden Özgür Turhan, stand up gösterisiyle Türkiye turnesinde

BKM Mutfak komedyenlerinden Özgür Turhan, tek kişilik stand up gösterisiyle 12 Şubat'tan 6 Mart'a kadar sürecek Türkiye turnesinde seyircisiyle buluşacak. Gösterilerin biletlerine "Biletinial" adresinden ulaşılabilecek.

Film-dizi oyuncusu, sosyal medya fenomeni ve komedyen Özgür Turhan, 12 Şubat-6 Mart tarihleri arasında eğlenceli stand up gösterisiyle Bursa, Samsun, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana ve Eskişehir'deki seyircilerle buluşacak. Turnenin biletleri; kültür, sanat, eğlence ve spor alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan ulaşılabilmesini sağlayan etkinlik biletleme platformu "Biletinal" üzerinden satışa çıktı.