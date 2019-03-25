Black Climber yeni sezona hazır

Tasarımcı Ümit Ünal'ın elinden çıkan Black Climber B.C, Sonbahar-Kış erkek koleksiyonunu tanıttı.

Black Climber B.C, 2019-2020 ‘High Life' adlı Sonbahar-Kış erkek koleksiyonunu Fashion Week Istanbul kapsamında bir defileyle tanıttı. Koreografisi Öner Evez ve Yakup Biçer tarafından yapılan defileye katılanlar arasında Cemiyet hayatının ünlü isimleri Buket Taşdelen ve Lee Akay, Nesrin Cavadzade, Galatasaray Basketbol Oyuncusu Zach August, Darussafaka Basketbol Takımından Markel Brown gibi ünlü isimler yer aldı.

Sadece ürün değil, tasarım da ihraç eden Climber B.C markası, ilk kez İstanbul'daki moda haftası Fashion Week Istanbul'da defile sergiledi. Türk tasarımında bir duayen isim olan Ümit Ünal tarafından hazırlanan, “Black” isimli Climber B.C 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonu, moda haftasının kapanışını yaptı.

Markanın Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Samsama yaptığı açıklamada, "Az renkle kendi tavrını en çok anlatan koleksiyonlarının tasarımcısı Ümit Ünal, Amerikalı şair Sylvia Plath, efsanevi İngiliz müzik grubu the Beatles ve Queen'in solisti Freddie Mercury'den ilham aldığı 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonuyla, formların, kumaş ve materyallerin, detay ve aksesuarların, stil ve kombinasyonların yeni bir duruş oluşturduğu bir sezon vaad ediyoruz." dedi.

Samsama, "Görünümlerde tek renk monokrom anlatımı daha çok vurgulayan, yenilikçi bir ifade kullanan Black Climber B.C, 2019-2020 Sonbahar-Kış Bblackjns, Blackplus koleksiyonlarıyla siyah, beyaz, gri, antrasit, haki ve ekru monokrom renklerine siyah-mavi ile yeni ve sert bir renk çarpanı ekledi. Koleksiyonda parlak yüzeyler de göze çarpıyor: Metalik ve saten yüzeyler ile ayna efektli materyaller mükemmeliyetçi bir anlayışın eseri olma özelliği gösterirken bize yansımaların dönemini hatırlatıyor. Kışa ait hafif gramajlı saten montlar, hacimli deri ve kürk etkili yüzeyler, uzun militer palto formları ve tüm mat ve parlak yüzeylerin kontrast estetikleri devinimi yüksek bir hayatın, “High Life”ın yansıması olarak koleksiyonda yer buldu. Mat siyah jean pantolonlarla slim kargo, tapered ve havuç formda alternatif tasarımlarda dikkat çeken jean pantolonlar saten montların tamamlayıcıları olurken, Blackjns dar kalıpların, yalın formda pantolonların çok özel finishing yıkama çalışmalarıyla her bir tasarımı diğerinden ayıran güçlü alternatifleri oluşturdu." diye konuştu.

Samsama, "Desenlerde, baskılı graffiti etkili deri montlar ve serbest pentür çalışmaları BLACK koleksiyonlarına has öğeler olurken, derin kavisli cepler destroy ve dikiş detaylarını özellikle diz bölgesinde odaklayan pantolonlarla koleksiyon, üç kelimede farklı bir anlatımda tarif edildi: Rahat, şık ve trendy. Aksesuarlarda, krokodil baskı efektinin kullanıldığı siyah-beyaz deri ayakkabılar yanında beyaz deri spor ayakkabılar, siyah detayları ve lazer kesimli geometrik dokunuşlarıyla farklı bir görünüm ve konfor sundu" şeklinde konuştu.