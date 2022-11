BNP Paribas Davis Cup Juniors-Billie Jean King Cup Juniors finallerinde kupalar sahiplerini buldu

Türkiye'nin ikinci kez ev sahipliği yaptığı genç kadınlar ve erkeklerin dünya kupası olan BNP Paribas Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors Finallerinde kupalar sahiplerini buldu. Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Başkanı David Haggerty, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Megasaray Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Şahin takdim etti.

Megasaray Tenis Akademisi kortlarında 23 ülkeden 32 takımın katıldığı organizasyon, final müsabakalarıyla sona erdi. Davis Cup Juniors'ta Brezilya birinci olurken, ikinciliği ABD, üçüncülüğü ise İtalya kazandı. Billie Jean King Cup Juniors'ta ise ABD birinci, Çekya ikinci ve Japonya da üçüncü oldu. Genç kadınlarda Türkiye Milli Takımı, turnuva boyunca Kolombiya, Tayland ve Avustralya'yı yendi, sıralamayı belirleyecek karşılaşmalarda Arjantin ile mücadele eden Ay-yıldızlılar Arjantin'i 2-1 yenerek 5'inciliği elde etti. Genç erkeklerde ise milli takım sıralama karşılamalarında Hindistan ile karşılaştı, milliler Hindistan'ı 3-0 yenerek turnuvayı 13'üncü olarak tamamladı.

Bakan Kasapoğlu: "Türkiye iddiasını büyüterek devam ettiriyor"

Sporun her alanında iddialarını, hedeflerini gerçekleştirirken bir yandan da yeni hedefler belirlediklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "2019'da dünya şampiyonu İbrahim Çolak bizi gururlandırmıştı. Dün, 2022 için Adem Asil gururlandırdı. Bu vesileyle yeni şampiyonumuz Adem Asil'i gönülden tebrik ediyoruz. Tabii ki başarılar önemli. Başarıya odaklanmak, o başarıya sahip olmak ve onu gerçekleştirmek önemli. Ama başarıyı sürdürmek daha önemlidir. Dünkü cimnastik başarımız, sürdürülebilirliğin var olduğunu, bu anlamdaki Türkiye'nin güçlü yürüyüşünü gösteriyor. Teniste ve diğer branşlarda da aynı durum söz konusu. Her branşta Türkiye iddiasını başararak, büyüterek, güçlendirerek devam ettiriyor" dedi.

"Türkiye artık aranılan bir ülke"

Sporun aynı zamanda diplomasi, devasa ekonomik boyutu olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Su sporlarından ekstrem branşlarına, kış sporlarına kadar her alanda mükemmel altyapılarımız var. Dünya kupası nedeniyle Antalya başta olmak üzerine Türkiye'nin pek çok şehri, dünyanın ve Avrupa'nın dünyaca ünlü pek çok futbol takımına kamplar vesilesiyle ev sahipliği yapacak. Türkiye artık spor turizminde bir marka. Türkiye'de her alanda olduğu gibi sporda da engin vizyon var. O engin vizyonun öncü liderliği var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, o anlamdaki gayretleri, çabaları, liderliği var. Altyapısıyla sporcu yetiştirmesiyle spor turizminden endüstrisine çok büyük söz sahibi olan bir ülke olarak bir devrimi gerçekleştirdik. İşte onu sürdürebilir kılma, tabana yayma adına gerektiğinde mahalle mahalle köy köy gezerek büyük adımlar attık. Spor etkinlikleri için Türkiye artık aranılan bir ülke" dedi.

Kasapoğlu, 2021'de salgına rağmen teniste 174 organizasyona ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, 2022'nin 10 ayında ise bu sayının 180 olduğunu belirtti.

David Haggerty: "Dünya Tenis Kupalarında ülkenizi temsil etmeniz çok büyük bir onur”

Çok güzel bir şekilde ağırlandıklarını iade eden Uluslararası Tenis Federasyonu Başkanı David Haggerty, “Bu çok güzel tenis haftası için teşekkürler. Dünya tenis kupaları olan Billie Jean King Cup Juniors ve Davis Cup Juniors'ta ülkelerinizi temsil etmek çok büyük bir onurdu. Umarım Antalya'da geçirdiğiniz vakit hepinizin hoşuna gitmiştir ben ülkenin bu bölgesine ilk defa geliyorum ancak daha önce pek çok kere Türkiye'ye gelmiştim. Ne kadar güzel bir bölge ne kadar güzel insanlar ve ne kadar hoş bir şekilde karşılandık. Teşekkürler” dedi.

Cengiz Durmuş: “Hedeflerimize adım adım ilerliyoruz”

Bir hafta boyunca çok keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda sporun tabana yayılması noktasında çok önemli mesafeler kat etmiş bir Federasyon olarak dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek için yapmış olduğumuz stratejilerle, düzenlemiş olduğumuz turnuvalarla hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Türkiye'nin her bölgesine Bakanlığımızca yaptırılan tesislerden bu turnuvalara geleceğin sporcularını taşıyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmek için her zaman yanımızda olan Uluslararası Tenis Federasyonu'na, davetimizi kırmayarak Türkiye'ye gelen Uluslararası Tenis Federasyonu Başkanı sevgili dostum David Haggerty'e çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Hedeflerimize ulaşmamız noktasında projelerimize inanan ve bizimle yol arkadaşlığına çıkan sponsorlarımız Megasaray Otelleri ve Megasaray Tenis Akademisi Yönetimine, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'e aramızda bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Şahin ve Barış Şahin'e teşekkür ederim. Ve geleceğin göz bebeği sporcular sizleri bir hafta boyunca çok keyifle izledik. Ülkemizde sizleri ağırladığımız için çok mutluyuz. Siz sporcularımızı ülkemizin her noktasında turnuva oynarken de göreceğimize inanıyorum, sizleri hem turnuvalarda yarışmak hem de ülkemizin güzelliklerini görmek için yeniden ülkemize davet etmekten onur duyarım” ifadelerini kullandı.

Deniz Şahin: “Geleceğin bir numarası şu an aramızda”

Organizasyondan dolayı federasyona teşekkür eden Megasaray Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Şahin, “Güzel bir hafta geçirdik. Umarım güzelliklerle dolu Antalya'da ve kortlarımızda keyifli zaman geçirmişsinizdir ve tekrar buraya gelirsiniz. Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan çok memnunuz. Güzel maçlar ve keyifli bir yarış izledik. Antalya tenis için elverişli bir şehir. 60'a yakın kortumuzda ulusal ve uluslararası birçok gençler turnuvası ve de profesyonel turnuva düzenliyoruz. Bakanlığa ve Türkiye Tenis Federasyonu'na harika projeleri için teşekkür ederim. Özellikle Doğu'da ve Türkiye'nin her yerinde birçok yeni kort inşa ediyorlar. Yeni genç yetenekler bu kortlardan çıkacak. Bu organizasyonda çok iyi mücadele eden milli takımımızı da tebrik ediyorum. Size özel bir bilgi vermek istiyorum dünya tenisinde 1 numara olan Carlos Alcaraz 2 yıl önce bu kortlarda oynadı. Geleceğin 1 numarasının da şu an aramızda olduğuna inanıyorum. Megasaray'da düzenlenen bu organizasyonlar bunun için çok iyi bir basamak. Tüm katılımcıları ve özellikle kazananları tebrik ediyor, gelecek için iyi şanslar diliyorum” şeklinde konuştu.