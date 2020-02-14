Boat Show Tuzla için geri sayım başladı

Milyon dolarlık deniz oyuncakları İstanbul'da sergilenecek. Boat Show Tuzla fuarının tanıtım toplantısında konuşan Dilek Günaydın, fuardaki en pahalı teknenin 180 milyon TL olduğunu söylerken, bu yıl 1 milyar dolarlık satış hacmini hedeflediklerini belirtti.

Boat Show Tuzla Kara Fuarı, sektörün lider firmaları ve dünya markalarının katılımıyla 7 Mart tarihinde Viaport Marina Tuzla'da tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Deniz fuarından sonra Mart ayındaki kara fuarını da sektörün üretim merkezlerinden Tuzla'ya taşıyan, 30 metre üstü tekneleri, mega yatları ve guletleri deniz üzerinde, 30 metre altı tekneleri ve katamaranları ise kapalı alanda sergilenmeye olanak veren fuarın, toplam değeri 1 milyar TL'yi geçen 100'den fazla tekneyi sergileyeceği bildirildi.

Fuarın tanıtımının yapıldığı toplantıya Boat Show Tuzla Kara Fuarı Direktörü Dilek Günaydın, Viaport Marina Genel Müdürü Sinan Arslan, Tezmarin Genel Müdürü Bilge Hergüner, Deniz Yatçılık Genel Müdürü Mehmet Soydan, Gena Yacht Genel Müdürü Denizcan Gümüş, Mengi Yay Yatçılık firmasını sahibi Hüseyin Mengi ve HNF Yatçılık firmasını sahibi Ahmet Hanif katıldı.

''Karada katamaran sergileyeceğiz''

Yapılacak fuar hakkında bilgi veren Dilek Günaydın, ''Bu yıl fuarın 3'üncüsünü organize ediyoruz. Diğer fuarlardan farkımız; kış fuarı dediğimiz fuarı hem karada hem de denizde yapıyoruz. 100'den fazla tekne sergileyeceğiz. Boyları 5 metreden 40 metreye kadar olan teknelerimiz fuarda yer alacak. Bu seneki fuarın konseptinde katamaranlar karaya çıkıyor dedik. En büyük farklarımızdan bir tensi karada katamaran sergileyebiliyoruz. Dolayısıyla katamaran meraklıları Türkiye'de bir ilki yaşacak. Bu sene 6 tane katamaran olacak. Birçok markanın dünya ve Türkiye tanıtımı bu fuarda göreceğiz. Bunun dışında boyları 25-27 metre olan tekneleri karaya çıkarıyoruz'' dedi.

''En pahalı tekne 180 milyon TL civarında''

Fuarda yer alacak teknelerin değerine vurgu yapan Günaydın, ''En pahalı teknemiz 180 milyon TL civarında. 35 ve 30 milyon TL değerinde tekneler de yer alacak. En büyük farklarımızdan bir tanesi de şu: Beğenilen tekne suda test edilebilecek. İstenilirse denizde sergilenen tekneler test edilebilir. Fuar bittikten sonra tekneyi deniz indirip 1 hafta kadar marinamızda misafir ediyoruz. Ayrıca dünyada kendi marinasında fuar yapan tek şirketiz'' şeklinde konuştu.

''İstanbul dışında en çok ziyaretçimizi Bursa, Yalova, Ankara ve İzmir'den alıyoruz''

Ulaşım ve ziyaretçilere değinen Günaydın, ''Marmaray açıldı, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile mesafeler çok kısaldı. İstanbul dışında en çok ziyaretçimizi Bursa, Yalova, Ankara ve İzmir bölgesinden çok alıyoruz. Anadolu tarafından Kocaeli ve Adapazarı'ndan da çok ziyaretçi alıyoruz. Firmalarımızın İstanbul'dan sonra en çok tekne sattığı bölgeler buralar. Fuarımızın uluslararası ziyaretçi sayısı çok iyi. Ziyaretçilerin yüzde 25 civarını bu ziyaretçiler oluşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Ukrayna, Türki Cumhuriyetler, Katar ve Avrupa bölgesinden ziyaretçilerimiz var. Avrupa'dan gelen ziyaretçiden yerli üreticimiz çok memnun. Denizcilik sektörünün kalbi Tuzla ve bu iş burada büyümeye devam edecek. Tekneye dair ekipman, aksesuar ya da tekne ile ilgili herhangi bir ihtiyaç olduğunda bunların bulunabileceği yer Tuzla'' diye konuştu.

''Bu yıl hedefimiz 1 milyar dolarlık satış hacmini yakalamak''

Türkiye'nin yat üretimindeki yerini değerlendiren Günaydın, ''Dünya'da mega yat üretiminde 4'üncü sıradayız. Kaliteli işçiliğimiz çok önemli. Dünyanın en büyük tekne markları bu fuarda yerlerini alacak. Geçen sene 28 binden fazla ziyaretçi ağırlamıştık. Bu sene 40 binden fazla ziyaretçiyi 9 gün boyunca Tuzla'da ağırlamayı hedefliyoruz. Geçen sen 550 milyon dolar civarında satış gerçekleştirildi, bu yıl hedefimiz 1 milyar dolarlık satış hacmini yakalamak'' açıklamasında bulundu.

''Tekne sektöründe marka olmamız lazım''

Toplantıya katılan Hüseyin Mengi ise şöyle konuştu: ''Fuarda teslim ettiğimiz teknemizin tanıtımını yapacağız. Teslim ettiğimiz teknenin fotoğraflarını, görüntülerini ve bilgilerini paylaşacağız. Yeni başlayacağımız aynı teknenin 2 metre büyüğünü tanıtacağız. Denize inmeyen ve imalatını yaptığımız tekneler var, onları da tanıtacağız. Bu tekneler 35 metre üstü tekneler. Bu sektörde marka olmamız lazım. Türkiye bu konuda büyük tecrübeye sahip, bunu pazarlamamız lazım. Müşteri potansiyelimiz Avrupa ve diğer ülkeler olsa da ülkemizde ciddi alım gücü var.Ülkemizdeki müşteriler de önemli. Ülkemizde dışında başta ABD olmak üzere Avrupa, Rusya ve Arap ülkeleri hedefimiz."