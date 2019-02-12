Boat Show Tuzla'ya geri sayım başladı

Dünyanın en önemli tekne fuarlarından biri olarak gösterilen Boat Show Tuzla'nın açılışı için geri sayım başladı. 16 Şubat'ta kapılarını açacak olan Boat Show Tuzla, 25 Şubat'a kadar ziyaretçilerini Viaport Marina Tuzla' da ağırlayacak.

Dünyanın en önemli tekne fuarlarından biri olarak gösterilen Boat Show Tuzla'nın açılışı için geri sayım başladı. 16 Şubat'ta kapılarını açacak olan Boat Show Tuzla, 25 Şubat'a kadar ziyaretçilerini Viaport Marina Tuzla' da ağırlayacak. 500'den fazla markanın hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu Boat Show Tuzla için 35 bin metrekare büyüklüğünde dünyanın en büyük geçici mega yapısının da kurulumu tamamlandı. Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda bu yıl fiyatları 50 bin TL ile 50 milyon TL arasında değişen 150'den fazla tekne sergilenecek. Türk yerli yapım tekneler ise Türkiye'nin gururu olarak fuar alanında kendilerini gösterecek. 75 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiği fuarda, sektörün lider tekne, marin ekipman ve aksesuar firmaları bir araya geliyor.

Türkiye'nin en prestijli yerli üretim tekneleri göz kamaştırıyor

Denizcilik sektörünün öncü yerli markaları da Boat Show Tuzla'da nefes kesen teknelerini görücüye çıkarıyor. Türkiye'nin önemli bir aktör olarak yer aldığı denizcilik sektörünün ürettiği yerli tekneler, bu fuarla dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek binlerce ziyaretçiyi bekliyor. Türkiye'nin denizcilik sektöründeki başarısını tüm dünyaya göstermek üzere bu yıl 5'inci kez düzenlenen Boat Show Tuzla'yı organize ettiklerini kaydeden Via Fuarcılık Fuarlar Direktörü Dilek Günaydın, "Fuarımızda 150'den fazla firma, yine 150'den fazla teknesini görücüye çıkartıyor. Biz bu yıl beşincisini düzenlediğimiz fuarımızın en önemli organizasyonlarından biri olan Kara Fuarı'nda Sektörümüzün yolunu açmak ve dünyaya bir kez daha adımızdan söz ettirmek için tüm gücümüz ve enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye ve Dünya Lansmanı Tekneler Boat Show Tuzla'da

Dünyanın en büyük tekne üretici firmalarının Türkiye' deki distribütörleri Boat Show Tuzla'da yerini aldı. Türkiye ve Dünya tanıtımı tekneler bu fuarda yerlerini aldı. Türkiye'de ilk defa bir fuarda sergilenecek olan 20'den fazla tekne ziyaretçi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Boat Show Tuzla'da!

Üç yıldır düzenlediği fuarlarla denizcilik sektörüne önemli katkıda bulunan Via Fuarcılık, Boat Show Tuzla'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Ulaşım ve turizm ayağıyla ülke ekonomisinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan Türk denizcilik sektörü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başta olmak üzere, sektörün önemli temsilcilerinin katılımıyla, 21 Şubat'ta Boat Show Tuzla Fuarı'nda Viaport Marina'da gerçekleştirilecek Türk denizciliğine bakış toplantısında tartışılacak.

Emniyetli taşımacılığın gelişimi, deniz turizminin artması, deniz turizmi teşvikleri, fuarlar ve sektöre etkileri, amatör denizciliğin geliştirilmesi, istihdam ve deniz turizmine dair yatırımlar ile ilgili konulara dikkati çekmek, merak edilenlere yanıt bulmak, farkındalığı arttırmak, eksikliklerin tespit edilip giderilmesini sağlamak amacıyla düzenlenecek olan canlı yayın ve panelde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker konuşmacı olarak yer alacak.