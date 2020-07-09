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Boateng'den ırkçılığa karşı hareket

Beşiktaş’ın Ganalı golcüsü Kevin Prince Boateng, Kasımpaşa maçında attığı golün ardından ırkçılık karşıtı hareket yaptı.

Beşiktaş'ın Ganalı golcüsü Kevin Prince Boateng, Kasımpaşa maçında attığı golün ardından ırkçılık karşıtı hareket yaptı.


ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından tüm dünyada başlayan ırkçılık karşıtı hareket sonrasında, sağ eli yumruk yapmak, sembol hareket olmuştu. Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında ikinci golünü atan Kevin Prince Boateng de gol sevincinin ardından bu hareketi yaptı. Irkçılığa karşı olduğunu vurgulayan golcü futbolcu, yaptığı gol sevinciyle de mesaj gönderdi.

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