Böbrek kanserinde İmmünoterapilerin önemi

Bu yıl 19-21 Eylül tarihleri arasında, pandemi nedeniyle dijital ortamda düzenlenen ESMO 2020 Kongresi'nde birçok kanser türü farklı bakış açıları ve yaklaşımlarla ele alındı. Katılımcılar tarafından en ilgi gören konulardan biri de immüno-onkoloji kombinasyon tedavisinin böbrek kanseri tedavisindeki rolüne ilişkin veriler oldu.

Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Ürün kongrede böbrek kanseri tedavisine yönelik paylaşılan güncel sonuçların heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Ürün, kongrede öne çıkan bir bilimsel çalışma da immünoterapi ve hedefe yönelik bir ajanın birlikte kullanımının böbrek kanserinin tedavisindeki rolünü ortaya koydu. Immünoterapi ve hedefe yönelik bir ajanın birlikte kullanımının genel sağkalım ve tümör yanıtında olumlu sonuçlar ortaya koyduğu açıklandı. Ürün, toplam 651 hasta tedavisini kapsayan klinik Faz 3 çalışma sayesine tespit edilen bu olumlu tablonun böbrek kanseri tedavisi için önemli olduğunu belirtti. Bir başka immunoterapi kombinasyon çalışmasında göre iki farklı immüno-onkolojik tedavi kombinasyonu ile ileri evre renal hücreli karsinom (RHK) hastalarının yarısından fazlasının 4 yıl sonra da hayatlarını sürdürdüğü ortaya koyuldu.

Her bilimsel çalışmanın böbrek kanseri tedavilerinin başarısında önemli rol üstlendiğini ifade eden Ürün, “Kongrede paylaşılan bilimsel çalışma sonuçları sayesinde metastatik renal hücreli karsinom tedavisinde önemli ölçüde ilerlemeler olduğunu görmek memnuniyet verici. Bulgular immünoterapi ve hedefe yönelik bir ajanın ileri evre kanser hastalarının sağkalımını kayda değer ölçüde uzatma potansiyeline ve iki kat daha fazla progresyonsuz sağkalım faydasına sahip olduğuna işaret ediyor. Ayrıca sağlıkla ilişkili yaşam kalitesindeki artış da göz önünde bulundurduğumuzda immünoterapi ve hedefe yönelik bir ajanın birlikte kullanımına yönelik araştırmalarının sürdürülmesinin böbrek kanseri tedavisindeki gelişmelere büyük katkı sağlayacağını söyleyebiliriz” dedi.