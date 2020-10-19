Böbrek nakliyle hem sağlığına hem de kızına kavuştu

4 kez tüp bebek tedavisi gördü, 2 kez aşılama yaptırdı ancak hepsi hüsranla sonuçlandı. Aydın, 2013 yılında kayınpederinin böbreğini alarak nakil oldu. Nakil sonrası duruma özgü değerlendirmeler yapılarak kişiselleştirilmiş tüp bebek tedavisi uygulandı ve çift geçtiğimiz aylarda kızları ‘Elif Sare'yi kucağına aldı.

2003 yılında evlenen Aslıhan- Şafak Aydın çiftinin en büyük hayali çocuk sahibi olmaktı. Doğal yollarla bebek sahibi olamayınca doktora giden Aslıhan Aydın, böbreklerinden birinin iflas ettiğini öğrendi. Anne olma umuduyla gittiği doktordan hayatının şokunu yaşayarak çıktı. Her şeye rağmen anne olabilmek için tüm zorlukları göze aldı. Tek böbrekle 17 yıl boyunca 7 kez hamile kaldı ama bebeklerini kucağına alamadan kaybetti. 4 kez tüp bebek tedavisi gördü, 2 kez aşılama yaptırdı ancak hepsi hüsranla sonuçlandı. Umutları artık tükenmişti ve ikinci böbreğini de kaybetmek üzereydi. Hayatta kalmak ve anne olmak arasındaki çizgide yaşayan Aslıhan Aydın 2013 yılında kayınpederinin böbreğini alarak nakil oldu. Kendilerine son bir şans tanıyan çift Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın'a ulaştı. Nakil sonrası duruma özgü değerlendirmeler yapılarak kişiselleştirilmiş tüp bebek tedavisi uygulandı ve çift geçtiğimiz aylarda kızları ‘Elif Sare'yi kucağına aldı.

Kızına kardeş istiyor

Oluşturulan tedavi programıyla birlikte çift Nisan ayında kızları ‘Elif Sare' ye kavuştu. 17 yıl boyunca hem hastalığı ile mücadele eden hem de anne olabilme hayaliyle yaşayan Aslıhan Aydın, “Tedaviye başladığımızda doktorumuz çok emin adımlarla ilerledi, hiçbir şeyi şansa bırakmadı. Bu durum bizim için güven ve moral oluşmasını sağladı. Doğru zamanlama ile transferim yapıldı ve müjdeli haberi aldık. Geçmişte yaşadığım düşükler sebebiyle hamile olduğuma ilk aylarda sevinemedim ama kalp atışını duyunca ve tekmelerini hissedince artık benimle dedim. Anne olabilmek için her şeyi göze aldım, güzel bir hayatımız vardı ama kızım doğunca her şey daha da anlam kazandı. Dondurulmuş 1 embriyomuz var, eğer sağlık durumum elverirse kızım büyüdüğünde ona kardeş istiyoruz” şeklinde konuştu.

''Tekrarlayan düşükleri ve böbrek nakli olduğu için özenli bir takip gerekti''

Tedaviyi gerçekleştiren Doç. Dr. Kübra Boynukalın, sürece dair şu bilgileri paylaştı: “Hastamızın tekrarlayan düşükleri olması nedeniyle genetik ayıklama yöntemiyle tüp bebek işlemi gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra böbrek nakli olmasına bağlı olarak rahmin iç tabakasındaki iyi ve kötü huylu mikroorganizmaların değerlendirmesi yapılıp buna yönelik ön tedaviler oluşturduk. Böbrek nakli olan hastalarda görülen kronik rahatsızlıkların başında tansiyon gelir. Gebelik öncesi tansiyonun gebelikte kullanılabilir ilaçlarla dengelenmesi gebelik gidişatı açısından kritik öneme sahiptir. Aslıhan Hanım'da da aynı yolu izledik ve gebelik öncesi tansiyonunu düzenledik. Ayrıca böbrek nakline bağlı olarak oluşabilecek immünolojik olumsuz faktörlerin değerlendirilebilmesi için cd56 testini uyguladık. Doğru transfer günü, özenli bir takip ve başarılı giden bir tedavi sürecinin sonunda çiftimiz bebekleri ‘Elif Sare' ye kavuştu''.