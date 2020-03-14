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Böbrek sağlığında beslenmenin önemi

Böbrek sağlığını korumak için 8 altın kural parkuru, sağlık için mücadele edilen gerçek bir Survivor yarışına sahne oldu.


ÜNSPED kapalı spor salonunda gerçekleşen etkinliğe, parkurda yarışan öğrenci ve ünlülere tribünleri dolduran öğrenciler de alkışları ile destek oldular.


İlk etapta boy, kilo ve bel çevresi gibi ölçümlerin yapıldığı istasyon ile başlayan parkurda, şeker ölçümü, tansiyon ölçümü, sağlıklı beslenme, su içme, bilinçli ilaç tüketimi, yılda bir defa doktor kontrolü gibi aşamaların yer aldığı istasyonları sırasıyla geçen yarışmacılar, parkur sonunda madalyalarını aldılar.


Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “82 milyon nüfusta 3 milyon obez var, bu 3 milyon obezin ise 1,8 milyonu çocuk yaşında. Daha sıkıntılı olan durum ise bu rakam her yıl yüzde 8 artış gösteriyor. Bu noktada yapılması gereken en önemli şey ise ‘8 Altın Kural'da bahsettiğimiz içeriklere, öncelikle beslenme olmak üzere dikkat edilmesidir. Burada da hedefimiz çocuklar, o konuda ise en büyük görev ebeveynlere düşüyor. Özellikle anneler hata yapmamalı çocukların beslenmesi konusunda titiz davranmalılar" dedi.

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