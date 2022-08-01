Boccia Milli Takımı'nın hedefi Paris 2024 Paralimpik Oyunları

Petkim'in 2017 yılından bu yana destek verdiği, 2019 yılından itibaren ana sponsor olduğu Boccia Milli Takımı 1-6 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenecek World Boccia Challenger'a katılacak. Takım turnuvada, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için puan toplama mücadelesi verecek.

Petkim'in sosyal sorumluluk anlayışıyla ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Milli Takımı, 1-6 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'nın Veldhoven kentinde düzenlenecek World Boccia Challenger turnuvasına katılacak. Boccia Milli Takımı pandemiden dolayı ara verilen 3 yıldan sonra ilk kez bir uluslararası turnuvada yer alacak. Boccia Milli Takımı, bu turnuva sonrasında 22-29 Ağustos tarihlerinde Polonya, 6-14 Eylül tarihlerinde ise İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek.

Hollanda'da düzenlenecek World Boccia Challenger'a 24 ülkeden 94 sporcu katılacak. Boccia Milli Takımı turnuvada Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmak için mücadele edecek. Bu turnuvada Türkiye'yi Kafile Başkanı Ferhat Esatbeyoğlu, İdareci Özlem Yerlikaya, Teknik Kurul Başkanı Arda Günay, Milli Takım Antrenörleri Şebnem Sezer, Şefika Kaygusuz ve Gamze Ekinci Bostan, BC3 kategorisi sporcuları Öner Bozbıyık (Kayseri), Ersoy Turp (Kayseri), Havva Alyurt (Kocaeli), BC4 kategorisi sporcuları Yahya Gürbüzer (İstanbul), Mehmet Emin Ateş (İstanbul) ve Fatma Gürbüzer'den (İstanbul) oluşan kafile temsil edecek.

En ağır engelli grubunun oynayabildiği tek spor branşı olan Boccia sporunu 2017 yılından beri destekleyen Petkim, 2019 yılından itibaren ise Milli Takım ana sponsorluğunu üstleniyor.