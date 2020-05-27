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Bochum, evinde galip

Bundesliga 2’de bugün 3 karşılaşma oynandı.

Bundesliga 2'de bugün 3 karşılaşma oynandı. Bochum, sahasında Holstein Kiel'i 2-1 mağlup ederken, iki karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.


Bundesliga 2'nin 28. haftasında bugün 3 karşılaşma oynandı. Bochum, evinde Holstein Kiel'i 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Jordi Osei-Tutu ve Silvere Ganvoula atarken, konuk takımın tek sayısını Jonas Meffert kaydetti. Günün diğer maçlarında ise St. Pauli, Heidenheim ile 0-0, Hannover 96 da Karlsruher ile 1-1 berabere kaldı.

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