İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boehringer Ingelheim Türkiye, İnsan Kaynakları Direktörü Aylin Agalday oldu

Aylin Agalday, Kasım 2018 tarihi itibariyle Boehringer Ingelheim Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı.



İnsan Kaynakları alanında ağırlıklı uluslararası şirketlerde yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olan Aylin Agalday; Turkcell, British American Tobacco gibi şirketlerde farklı seviyelerde yöneticilik pozisyonlarında bulunmuş ve Estee Lauder Türkiye bünyesinde İnsan Kaynakları Direktörlüğü yaptı. 2003-2005 yılları arasında Boehringer Ingelheim'da Ücretlendirme ve Çalışan Gelişimi konularında da görev alan Aylin Agalday, yeni görevine başlamadan önce Kıdemli İnsan Kaynakları Danışmanı ve Co-Active Koç olarak görevini sürdürüyordu.


Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu Aylin Agalday, yeni atamasıyla birlikte Boehringer Ingelheim Türkiye'nin yönetim kurulunda da üye olarak görev alacağı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.