Boğaz bir günlüğüne yelkenlilerin

Türkiye'nin en uzun soluklu yelkenli yarışı Turkcell Platinum Bosphorus Cup bu sene 19'uncu kez gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı yelkenciler de bir kez daha İstanbul Boğazı'nda yarışmanın tadını çıkaracak. 2 günlük organizasyonda denizciler, şampiyon olmak için mücadele edecek.

Türkiye'nin en uzun soluklu yelken organizasyonlarından biri olan ve bu sene 19'uncu kez dünyanın dört bir yanından yelken tutkunlarını İstanbul'da buluşturacak Turkcell Platinum Bosphorus Cup, önce İstanbul Boğazı'nı sonra da Caddebostan'ı rengarenk yelkenlilerle dolduracak. 26-27 Eylül tarihlerinde Turkcell Platinum desteğiyle Boğaz'da yılın en renkli günlerine ev sahipliği yapacak organizasyonda, 50 yelkenli ve 500 yelkenci mücadele edecek.

Alper Ergenekon: Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyoruz

Turkcell Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Turkcell Platinum Bosphorus Cup'a 6 yıldır isimlerini vermekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, “İstanbul, tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu bir şehir. İstanbul Boğazı ise bu şehrin göz bebeği. Tam da bu noktada böyle değerli bir organizasyonu gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Turkcell Platinum Bosphorus Cup gibi özel turnuvalara destek vererek ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Yerli ve yabancı yelkenciler iki gün boyunca kıyasıya yarışırken, Boğaz'ı da eşsiz görüntülerle donatacaklar. Her yıl heyecanla düzenlediğimiz organizasyonla yelkenliler bu sene de Boğaz'da şölen oluşturacak. Biz de Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın oluşturduğu bu şöleni gururla takip edeceğiz” dedi.

Renk cümbüşü Boğaz'da başlayacak

İki gün boyunca sürecek etkinliğin ilk gününde yelkenler, İstanbul Boğazı'nda mücadele edecek. Boğaz Yarışı'nda tekneler Dolmabahçe'den saat 12.00'de start alacak, Anadolu Hisarı'nda dönecek ve Çırağan Sarayı önündeki finiş noktasına gelecek. Turkcell Platinum Bosphorus Cup, 27 Eylül Pazar günü Caddebostan'daki şamandıra yarışlarıyla noktalanacak.

Döner Trofe pazar günü sahibine kavuşacak

Zafere ulaşan ekip Türk tasarımcı Can Yalman'ın tasarladığı, 7 kg ağırlığındaki tamamen kristal malzemede üretilen gümüş kupasına kavuşacak.