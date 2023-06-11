Boğaz gezisinde su alan yat, Bebek iskelesine yanaştı

Bebek iskelesine yanaşan yatta bulunan yolcular tahliye edildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Bebek iskelesinden Boğaz'a açılan bir yatta meydana geldi. İddialara göre, 4 yolcusuyla Bebek'ten Boğaz'a açılan kiralık yatın kaptanı yatın su aldığını fark etti. Kaptan, yatı Bebek iskelesine yanaştırdı. İskelede 4 yolcu tahliye edilirken, yat ise yarıya kadar sulara gömüldü. Olay yerine çağrılan vinç ile yat battığı yerden yarım metre kaldırılarak, içine dolan sular boşaltıldı.