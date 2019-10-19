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Boğaz manzaralı 2. MarmaRUN Koşusu başlıyor

İstanbul manzarası eşliğinde ‘Boğaz’da Koşuyoruz’ sloganıyla düzenlenen 2.

İstanbul manzarası eşliğinde ‘Boğaz'da Koşuyoruz' sloganıyla düzenlenen 2. MarmaRUN Koşusu başlıyor.


Beykoz Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından ilçe sakinlerini sağlıklı yaşam ve spora teşvik etmek amacıyla yapılacak koşu 9 km'lik parkurda profesyoneller, amatör sporcular ve sporseverleri buluşturacak.


Sporseverlere hareketli bir hafta sonu sunan koşu, Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü'nden başlayıp Beykoz Çubuklu İskelesi'ne varılması ve ardından aynı güzergâhın dönülmesiyle sona erecek.


Koşunun yapılacağı 20 Ekim Pazar günü, Marmara Üniversitesi-Çubuklu İskelesi güzergâhı saat 08:30-09.30 arasında trafiğe kapalı olacak.


Genel Klasman, Kadın-Erkek, En Yaşlı Kadın Koşucu, En Yaşlı Erkek Koşucu başta olmak üzere 16 farklı kategori ve yaş grubunda dereceye girenlere kupa ve madalya takdim edilecek. Ayrıca tüm katılımcılara tişört ve anı madalyası verilecek.

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