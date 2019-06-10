Boğazda denize düşen bir kişi kurtarıldı

Olay, Kız Kulesi açıklarında Şehir Hatları Küçüksu Teknesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle teknede bulunan bir şahıs denize düştü. Kadıköy-Karaköy seferi yapan tekneden düşen adamı gören vatandaşlar polise haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Ekipleri denize düşen şahsı 6 dakikalık çalışma ile denizden çıkardı. Denizden çıkartılan şahıs 112 sağlık ekiplerine sevk edildi. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.