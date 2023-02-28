Boğaz'da sisle oluşan kartpostallık manzara dron ile görüntülendi

İstanbul'da öğlen saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kaybolurken, sis havadan görüntülendi.

İstanbul'da öğlen saatlerinde sis nedeniyle göz gözü görmezken, ilerleyen saatlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde masalsı görüntüler ortaya çıktı. Öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, Boğaz'da kartpostallık manzaralar oluşturdu. İstanbul Boğazı'nı kaplayan sis bulutu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte görüntülendi. Dron ile çekilen görüntüler, izleyenleri hayran bıraktı. Adeta sis bulutunun üzerinde asılı duran Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve üzerinden geçen araçlar, eşsiz bir manzara oluşturdu.