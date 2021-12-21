İhlas Haber Ajansı

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Boğaz'da tankerin sol tarafındaki demir düştü: Boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı’nda sol tarafındaki demiri düşen ayçiçek yağı yüklü tankere, Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti.

İstanbul Boğazı'nda sol tarafındaki demiri düşen ayçiçek yağı yüklü tankere, Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Anadolu Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğe bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz yönlendirilerek boğaz trafiği askıya alındı" denildi.

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