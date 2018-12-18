Boğaziçi Üniversitesi'nden Zübeyde Süpürgeci'ye Sportsmanship Brotherhood ödülü

Boğaziçi Üniversitesi'nin ‘yılın en'lerini seçtiği Spor Ödülleri Töreni'nde Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm sporcusu Zübeyde Süpürgeci ödüle layık görüldü. Sportsmanship Brotherhood (Spor Kardeşliği) ödülünü kazanan milli atlet Süpürgeci, “Beni spora kazandıran ve her zaman bize destek veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür ederim" dedi.

Türkiye'nin ilk öğrenci topluluğu Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, 8. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri törenini düzenledi. Üniversitenin güney yerleşkesinde bulunan Albert Long Hall'da gerçekleşen organizasyonda öğrenciler tarafından 10 farklı kategoride seçilen "yılın enleri" açıklandı.

“Altın kız” olarak tanınan Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm sporcusu Zübeyde Süpürgeci de geceye adını yazdıran yıldızlar arasına girdi. Bedensel Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda dünya 3.lüğü ve defalarca Avrupa Şampiyonluğu bulunan Milli atlet Süpürgeci, Sportmanship Brotherhood (Spor Kardeşliği) ödülünü kazandı.

“Beni spora kazandıran Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür ederim”

Kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür eden Süpürgeci, yaptığı konuşmada duygularını şöyle dile getirdi: “Beni spora kazandıran ve her zaman bize destek veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya ve başarıma başarı katan antrenörüm Ömer Cantay'a sonsuz teşekkürler”

Ödül töreninden sonra telefonla arayarak Süpürgeci'yi tebrik eden Çağırıcı da “Seninle gurur duyuyoruz. Bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum. İnanıyorum ki çok daha iyi yerlere geleceksin” dedi.