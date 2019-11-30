Boğaziçi Zirvesi'inde yüksek öğretimin sorunları masaya yatırıldı

Boğaziçi Zirvesi, son gününü eğitim paneliyle kapattı. Panelde konuşma yapan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, “Teferruatla uğraşmaktan esasları kaybettik. Eğitimde temellere dönmeliyiz” dedi.

Bu sene "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" temasıyla İstanbul'da gerçekleşen ve 90'dan fazla ülkeden rekor sayıda katılımcıyı ağırlayan 10. Boğaziçi Zirvesi son gününü eğitim paneliyle kapattı. Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksek okulu'nun sponsorluğunda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlter Turan üstlendi. Panelde,"Küresel Yükseköğretimde yeni trendler nelerdir?, Üniversiteler ülkeler için nasıl ekonominin motoru olurlar?, Türkiye'de üniversiteler ve endüstriler arasında etkin işbirliği için gereksinimler nelerdir?" gibi konular ele alındı.

“Yükseköğretim kimlik değiştiriyor”

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, yüksek öğretimin kimlik değiştirdiğini vurguladığı konuşmasında, “Yüksek öğretim öncesindeki eğitim aşamalarından bağımsız değildir. Gerçekten okul öncesi eğitim her şeyin başında geliyor. Orada ne kadar sağlam temeller atılırsa, üniversitede bizim işimiz bir o kadar rahat oluyor. Dünyadaki değişik trendler karşısında yüksek öğretimin yeni şekilleri de oluştu. Yüksek öğretim artık kimlik değiştiriyor. Üniversiteler kişileri sadece meslek sahibi edip, gençlerimize iş imkanı sağlayan kurumlar değildir. Üniversitelerin rolünü daha iyi anlamak için şu iki soruyu sormamız lazım. Üniversite kimdir?, Üniversite öğretim üyesi nedir? Bu sorulara çözüm ararken kişiler için kullanılan ‘kim' ve nesneler için kullanılan ‘ne' kavramalarını bilinçli olarak değiştirdim. Bu kavramların değiştirilebilir şeklini tartışmamız lazım. Bence artık yüksek öğretimde dijital eğitim, yakından eğitim, şehir üniversitesi gibi kavramların dışında temellere dönmenin zamanı. Çünkü teferruatla uğraşmaktan esasları kaybettik. Her şeyden önce akademisyen olarak bizim görevimiz soruları ortaya atmak ve çözüm ararken, bunun sistematik olmasına katkıda bulunmaktır” dedi.

“Temel unsurumuz katma değerdir”

Üniversite-endüstri ilişkisine de değinen Prof. Dr. Ferman, “Bir işi etkin, etkili ve verimli yapmak önemlidir. Bu bakımdan bizim temel unsurumuz katma değerdir. Üniversiteler de katma değer üretmek zorundadır. Üniversite, üniversite olduğu için kutsal, dokunulmaz, entelektüel ve önemli değildir. Üniversite içini doldurduğu anda bu unvanlara layıktır. Dolayısıyla üniversitelerin yeniden temellere dönüp, bu sorgulamayı kendi içlerinde yapmaları gerekir” ifadelerinde bulundu.

Paneli değerlendiren Beykent Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Murat Süslü ise, “Bu zirveye 3. katılışımız. Açıkçası dünyada olup bitenler karşısında birçok vizyonun, fikrin yer aldığı bir zirve oldu. Bu zirvede yer almamın, bu zirvenin oluşumuna katkı sağlamanın ve akademik almamda bilgi aktarmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Zirvenin eğitim kısmında değişen dünyada üniversitelerin kendisini en doğru pozisyonda tutabilmesi için yapması gerekenler üzerine konuşuldu. Bu bağlamda değişen dünyada yeni nesle verilecek eğitimin de değişmesi yadsınamaz bir gerçek. Ayrıca Türkiye'nin yüksek öğretimde çekici bir lokasyon olması da değinilen önemli konulardan biri” dedi.