Boğaziçi'nin Tarih Atlası şimdi İngilizce'de

Sedat Bornovalı'nın çok ilgi gören çalışması Boğaziçi'nin Tarih Atlası kitabı şimdi İngilizce'de.

Birçok devlet başkanına ve dinî lidere rehberlik ederek ülkemizi en güzel şekilde tanıtan, aynı zamanda yaptığı zihinlerden silinmeyen Boğaz turlarıyla bilinen ve kendisi de bir Boğaz çocuğu olan Sedat Bornovalı'nın çok ilgi gören çalışması Boğaziçi'nin Tarih Atlası kitabı şimdi artık İngilizce'de. Sanat tarihçisi Dr. Sedat Bornovalı'nın Boğaziçi'nin Tarih Atlası kitabı, mütevazı bir hacim içinde kalarak bütüne ulaşabilmiş nadir örneklerden. Mimariye ve sanata vâkıf olmadan yapılara, peyzaja ve bütünsel bir Boğaz karakterine yaklaşmak sonuçsuz kalırdı. Yazar ilk kez yayınlanan fotoğraflarla eşi benzeri olmayan bir İstanbul kitabı sunuyor. Kitapta Boğaz hem tarih derinliği içinde bir sahne halinde hem de günümüzden kesitlerle, canlı örneklerle, ustaca canlandırılıyor. Yazar ayrıntıları titiz bir çalışmayla örüyor, açıklıyor ve en önemlisi bütüne ulaştırıyor. Kitabı okuduktan sonra, İstanbul'a ve Boğaziçi'ne baktığınız an görecekleriniz şimdikinden daha farklı ve anlamlı olacak. Yapılar, üsluplar içeriksiz kalmıyor; basit anlatımla verilen derin tarihsel fon Boğaziçi efsanesinin adım adım nasıl dokunduğunu aktarıyor.