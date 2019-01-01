Boğaz'ın serin sularında 2019'a girdiler

Fatih Sarayburnu sahilinde bir araya gelen 15 profesyonel yüzücüden oluşan “Sarayburnu Fatihleri”, İstanbul'da Boğaz'ın serin sularına atlayarak 2019'u karşıladı.

Fatih Sarayburnu sahilinde bir araya gelen ve kendilerine “Sarayburnu Fatihleri” adını veren 15 profesyonel yüzücü, 2019 yılını denize girerek karşıladı. 10'dan geriye sayarak yeni yılı karşılayan yüzücüler daha sonra hep birlikte denize atladı. Sarayburnu sahilinden denize atlayan yüzücüler, soğuk suda dakikalarca yüzdü. Denizden çıkan yüzücüler, yaktıkları ateşin başında ısınmaya çalıştı. Meşale yakarak yeni yılı kutlayan yüzücüler daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

Yeni yılı yüzerek karşılayanlardan Yüksel Sönmez, “Biz 365 gün boyunca burada denize giriyoruz. Yalnız buraya alışık olmayan girmesin. Burası bir şifa. Buraya alışmak için Temmuz ayından itibaren başlayacaksın. Sürekli gireceksin ki alışabilesin. Eğer bu soğuk suya alışabiliyor ve devam edebiliyorsan grip olma şansın yok. Kesinlikle grip olmuyorsun. O yüzden bu deniz bize bir şifa. Biz burada mutluyuz, huzurluyuz. Herkesi de buraya bekliyoruz“ dedi.