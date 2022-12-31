İhlas Haber Ajansı

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Boğazına ip bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Sancaktepe’de bir kişinin köpeği aracın arkasına bağlayıp dakikalarca sürüklemesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de bir kişinin köpeği aracın arkasına bağlayıp dakikalarca sürüklemesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Yürekleri sızlatan o görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı.


Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. Seyir halinde olan 34 BEE 142 plakalı bir otomobile iple bağlanan köpeğin, çekildiği görüldü. Yoldan geçen başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde boğazına ip bağlanan köpeğin aracın arkasında sürüklendiği yer alıyor.

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