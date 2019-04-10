Boğazlıyan Kaymakamı Milli Şehit Kemal Bey, ölümünün 100. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Kartal Belediyesi, 10 Nisan 1919`da idam edilen, 14 Ekim 1922 tarihinde de ‘Milli Şehit' ilan edilen Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi Kaymakamı Kemal Bey'i, ölümünün 100. yılında unutmadı. Mütareke dönemine kurulan özel bir mahkeme tarafından yargılanarak Beyazıt Meydanı'nda asılan ve cenazesi Kadıköy Kuşdili'ndeki aile mezarlığına defnedilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey için düzenlenen anma törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, önceki dönem Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadıköy Söğütlüçeşme'de bulunan Kuşdili Mezarlığı'nda gerçekleşen anma töreni; İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Anma etkinliğinde konuşmacı olarak; Prof. Dr. İbrahim Öztek, Remzi Özmen, Doç. Dr. Hanefi Bostan, Em. Tümg. Cumhur Evcil, Op. Dr. Altınok Öz, Prof. Dr. Mustafa Erkal ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yer aldı.

Anma töreninde konuşan Op. Dr. Altınok Öz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, - Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı, minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur- diyor. Biz de bedeniyle, canıyla bedel ödeyen Boğazlıyan Kaymakamı Milli Şehit Kemal Bey'e bir minnet duygusu ifadesiyle buradaydık. Ama burada daha büyük bir mutluluğu yaşıyorum. Benden sonra seçilmiş olan, Gökhan Yüksel kardeşimin aynı hassasiyeti gösterip Kartal Belediyesi kurumsal kimliğiyle bu anmayı devam ettirdiğini görmek beni daha çok mutlu etti.” dedi.

Daha sonra söz alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bu milli ve manevi günde Boğazlıyan Kaymakamı Milli Şehit Kemal Bey'i rahmetle yad ediyorum. Değerli akademisyenler bu konu hakkında detaylı bilgileri verdi. Şunu da ifade etmekte fayda var; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul işgal altındayken yaşanan en elim hadise olarak nitelendirdiği, 1922 yılında da hakkını teslim ederek milli şehit ilan ettiği Sayın Kaymakamımızın anma töreninde sizleri görmek, beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Emperyalizmin ayak oyunlarına boyun eğmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde kardeşçe yaşamaya; bunu anlamaya ve anlatmaya, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından anma töreni, Boğazlıyan Kaymakamı Milli Şehit Kemal Bey'in ruhu için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile son buldu.